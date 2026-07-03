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Kinh doanh

Nợ thuế từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

  • Thứ sáu, 3/7/2026 11:35 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Chính phủ ban hành Nghị định 252/2026 quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Theo đó, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Cá nhân là chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

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(Ảnh minh họa).

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định;

Cá nhân là người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Về thẩm quyền, Nghị định nêu rõ, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thuế đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh cũng có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý mới có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế.

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https://tienphong.vn/no-thue-tu-50-trieu-dong-se-bi-tam-hoan-xuat-canh-post1856518.tpo?gidzl=L1i7NqGK52PR0m9UH0aL95431bjO2XKXIGTGMmeAG2nBLbvLNLOVVXbNMW462XXvG0071Z4dEITFGXCI8W

Theo Luân Dũng/Tiền Phong

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