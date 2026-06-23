Lo ngưỡng 3 triệu lạc hậu, đề xuất gắn giảm trừ gia cảnh với lạm phát

Thuế Thanh Hóa đề nghị bổ sung cơ chế tự động xem xét điều chỉnh mức thu nhập của người phụ thuộc khi CPI tăng mạnh, nhằm bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, Thuế tỉnh Thanh Hóa kiến nghị bổ sung cơ chế điều chỉnh linh hoạt đối với ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc.

Theo dự thảo, người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh phải có mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 3 triệu đồng. Mức này cao gấp 3 lần so với quy định hiện nay là 1 triệu đồng/tháng.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá việc nâng ngưỡng thu nhập lên 3 triệu đồng là bước tiến tích cực, phản ánh tốt hơn mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng việc ấn định một con số tuyệt đối sẽ dễ dẫn đến tình trạng lạc hậu sau một thời gian, tương tự như vướng mắc của luật cũ. Đơn vị đề xuất bổ sung quy định cho phép điều chỉnh ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc trong trường hợp CPI biến động trên 20% so với thời điểm thông tư có hiệu lực.

Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thu nhập phù hợp với thực tế. Quy định này giúp tránh việc phải sửa đổi, bổ sung chính sách trong thời gian ngắn sau khi mới ban hành, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế trước lạm phát.

Việc nâng ngưỡng thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế từ 2 triệu đồng/lần lên 3 triệu đồng/lần vẫn còn những băn khoăn.

Ngoài vấn đề ngưỡng thu nhập, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng, việc xác định tổng thu nhập của người phụ thuộc hiện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với nhóm lao động tự do, sản xuất nông nghiệp, hoặc thu nhập không ổn định. Việc xác định chủ yếu dựa trên cam kết của người nộp thuế, thiếu công cụ đối soát cho cơ quan thuế.

Đơn vị này kiến nghị bổ sung cơ chế đối soát thu nhập của người phụ thuộc thông qua mã số thuế cá nhân và dữ liệu chi trả thu nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của ngành thuế.

Giải trình về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Tài chính quy định mức thu nhập của người phụ thuộc.

Việc xác định mức thu nhập này sẽ được căn cứ trên nhiều yếu tố như mức sống dân cư, thu nhập bình quân xã hội, chỉ số giá tiêu dùng cùng các chỉ số kinh tế - xã hội có liên quan để bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tại dự thảo thông tư, mức thu nhập của người phụ thuộc đang được quy định là 3 triệu đồng/tháng. Trường hợp các chỉ số kinh tế có biến động lớn trong tương lai, Bộ trưởng Tài chính sẽ xem xét ban hành văn bản điều chỉnh theo thẩm quyền. Do đó, cơ quan soạn thảo cho rằng, không cần thiết phải quy định sẵn nguyên tắc điều chỉnh trong thông tư.

Liên quan đến đề xuất bổ sung cơ chế đối soát thu nhập của người phụ thuộc, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo thông tư đã quy định rõ trách nhiệm của người nộp thuế trong việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập, hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định.

Người nộp thuế đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin kê khai. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng thực tế, người nộp thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.