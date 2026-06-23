Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thu nhập dưới 15,5 triệu đồng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

  • Thứ ba, 23/6/2026 17:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tại biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

thue thu nhap ca nhan anh 1

5 bậc thuế lũy tiến.

Bên cạnh đó, người nộp thuế còn được xem xét về mức giảm trừ gia cảnh. Số tiền này được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trong đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Theo quy định, người phụ thuộc trong diện được giảm trừ gia cảnh, gồm: con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động; con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề;

Cùng với đó, người phụ thuộc còn bao gồm: vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Làm gì để không bị phạt?

​Người nộp thuế bước vào cao điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025. Nhiều người phản ánh còn tình trạng “thu nhanh, hoàn chậm”, thậm chí bị phạt nặng do sai sót kê khai.

16:29 18/4/2026

Nhận lì xì Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Trong mối quan hệ dân sự, đây là khoản thu nhập không đóng thuế. Tuy nhiên, với người lao động nhận lì xì từ cơ quan, công ty, có trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

06:24 17/2/2026

Người thu nhập 28 triệu/tháng có thể chưa phải nộp thuế TNCN

Bộ Tài chính đề xuất cho phép trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo tính toán, người thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế.

23:11 27/3/2026

https://tienphong.vn/thu-nhap-duoi-155-trieu-dong-moi-thang-khong-phai-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-post1853663.tpo?gidzl=s26q4lJCw4RTEBqS-D3hGTqzlHlkqkyNmptgJ-dGl1kHEBn3lj2xJSKxvaRerxGPbsoo5MOTscHjzCpbJW

Luân Dũng/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

thuế thu nhập cá nhân tiền lương tổng thu nhập bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Đọc tiếp

Nguoi mua vang lo nang chi sau nua ngay hinh anh

Người mua vàng lỗ nặng chỉ sau nửa ngày

56 phút trước 17:30 23/6/2026

0

Với mức giảm sâu cùng chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mua vàng đầu giờ sáng nay hiện đã lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý