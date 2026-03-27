Người thu nhập 28 triệu/tháng có thể chưa phải nộp thuế TNCN

Bộ Tài chính đề xuất cho phép trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo tính toán, người thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó đề xuất bổ sung cơ chế giảm trừ đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Theo dự thảo, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ các khoản chi này khỏi thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNCN.

Bộ Tài chính đưa ra hai phương án.

Phương án 1 căn cứ mức chi tiêu bình quân cho y tế và giáo dục - đào tạo theo số liệu đến năm 2026, đồng thời tham khảo thông lệ quốc tế. Theo đó, chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 20 triệu đồng/năm, không bao gồm các khoản chi thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế.

Đối với chi phí giáo dục - đào tạo, mức giảm trừ tối đa là 21 triệu đồng/năm, áp dụng cho học phí các bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học và các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Phương án 2 được xây dựng theo hướng dự trù cho các năm tiếp theo và bám sát mức chi tiêu bình quân của người dân. Theo đó, chi phí khám chữa bệnh được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm, trong khi chi phí giáo dục - đào tạo được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm.

Để được áp dụng giảm trừ, người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Riêng với chi phí y tế, hồ sơ cần bổ sung bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Các khoản chi này cũng không được chi trả từ các nguồn khác như ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hoặc các chương trình hỗ trợ.

Trường hợp kê khai không đúng, người nộp thuế sẽ bị truy thu và xử phạt theo quy định.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, mức giảm trừ theo phương án 1 tương đương khoảng 2 lần chi tiêu bình quân cho y tế nội trú và 2,2 lần chi tiêu bình quân cho giáo dục - đào tạo của cá nhân trong năm 2024. Với phương án 2, các mức này lần lượt gấp khoảng 2,3 lần và 2,5 lần.

Nếu áp dụng phương án 2, người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế, giáo dục sẽ được giảm trừ các khoản gồm 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân, 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, cùng với mức giảm trừ tối đa hơn 1,9 triệu đồng/tháng chi phí y tế và 2 triệu đồng/tháng chi phí giáo dục - đào tạo.

Tổng mức giảm trừ có thể vào khoảng 25,6 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 307 triệu đồng mỗi năm, gấp gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 (khoảng 125,5 triệu đồng/người).

Như vậy, với người có thu nhập 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế, giáo dục ở mức tối đa, sau khi giảm trừ sẽ chưa phải nộp thuế TNCN. Nghĩa vụ thuế chỉ bắt đầu phát sinh khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng/tháng, với thuế suất 5%.

Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này cũng có thể làm giảm thu ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính ước tính tổng mức giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng /năm.

Theo Bộ này, quy định mới sẽ góp phần giảm chi phí y tế và giáo dục cho người dân, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực này, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện phúc lợi xã hội.