Heineken rơi vào bế tắc

Cổ đông lớn của Heineken đã kêu gọi công ty phá vỡ truyền thống và bổ nhiệm một ứng viên từ bên ngoài làm CEO, nhằm đẩy nhanh quá trình tìm người kế nhiệm ông Dolf van den Brink.

Các cổ đông lớn của Heineken cho biết muốn hãng bia này tìm kiếm CEO bên ngoài, thay vì bổ nhiệm người trong nội bộ. Ảnh: Reuters.

Mới đây, 2 nhà đầu tư thuộc nhóm 15 cổ đông lớn nhất của Heineken cho biết muốn hãng bia này chấm dứt truyền thống chỉ bổ nhiệm lãnh đạo từ nội bộ, thay vào đó tìm kiếm một CEO từ bên ngoài để đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, theo Financial Times.

Vào cuối tháng trước, ông Dolf van den Brink đã rời vị trí CEO sau gần 6 tháng Heineken công bố kế hoạch ông rời nhiệm sở, nhưng đến nay công ty vẫn chưa xác nhận người kế nhiệm.

Ông Julien Albertini, nhà quản lý danh mục đầu tư tại First Eagle Investments và là một trong 10 cổ đông lớn nhất của Heineken, bày tỏ sự đáng tiếc khi ông Van den Brink rời vị trí, nhưng ông không quên nhấn mạnh đây cũng là cơ hội để Hội đồng quản trị bổ nhiệm một lãnh đạo có "góc nhìn mới mẻ". "Tôi thiên về phương án đưa một người từ bên ngoài vào điều hành công ty", ông nói.

Trong khi đó, một cổ đông khác là ông Daniel J. O’Keefe, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Artisan Partners, cũng hy vọng công ty sẽ lựa chọn một CEO bên ngoài. Tuy nhiên, ông lo ngại Heineken khó có thể thu hút được một ứng viên thực sự xuất sắc.

Theo ông, đây là một công ty gia đình của Hà Lan nên họ có thể muốn tuyển một người Hà Lan và sẽ không sẵn sàng trả mức thù lao cần thiết để thu hút một lãnh đạo có tiềm năng. "Với lịch sử của công ty, chúng ta rất có thể lại có một CEO chỉ ở mức trung bình", ông nói thêm.

Hiện, Heineken do gia đình De Carvalho-Heineken kiểm soát thông qua cổ phần chi phối. Các thành viên gia đình này nắm giữ 5 trong tổng số 8 ghế trong Hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Trong 87 năm hoạt động với tư cách công ty đại chúng, Heineken chưa từng bổ nhiệm một CEO hoàn toàn đến từ bên ngoài và chỉ có duy nhất một CEO không mang quốc tịch Hà Lan. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Hội đồng quản trị Heineken hiện chia rẽ giữa 2 lựa chọn thăng chức người nội bộ hoặc thuê một lãnh đạo bên ngoài.

Việc ông Dolf van den Brink quyết định rời nhiệm sở sớm hơn dự kiến đã khiến Hội đồng quản trị rơi vào thế bị động. Trước đó, Heineken kỳ vọng ông sẽ tiếp tục điều hành công ty thêm 2-3 năm nữa.

Quyết định rời đi sớm hơn của Dolf van den Brink khiến Hội đồng quản trị Heineken rơi vào thế bị động. Ảnh: Reuters.

Sự rời đi của ông cũng khiến Heineken rơi vào bế tắc khi không có một ứng viên kế nhiệm rõ ràng từ nội bộ. Hai ứng viên sáng giá nhất hiện nay cho vị trí CEO là ông Jacco van der Linden, người đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Heineken và ông Glenn Caton, người Anh, gia nhập công ty cách đây 2 năm, hiện phụ trách hoạt động tại châu Âu.

Tuy nhiên, một số thành viên Hội đồng quản trị lo ngại cả 2 vẫn chưa sẵn sàng đảm nhận vị trí cao nhất. Trong khi đó, những thành viên khác cho rằng đã đến lúc Heineken cần một lãnh đạo bên ngoài để tạo ra sự thay đổi.

Hiện, Heineken đang phối hợp với công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao Russell Reynolds để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Việc danh tính người kế nhiệm ông Van den Brink vẫn chưa rõ ràng đã gây áp lực lên cổ phiếu Heineken, vốn đã giảm khoảng 5% từ đầu năm đến nay.

Tuần trước, Deutsche Bank cũng hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu của hãng bia này từ "mua" xuống "nắm giữ", một phần vì những bất ổn xoay quanh quá trình chuyển giao lãnh đạo. Trước tình hình trên, Heineken phát đi thông báo cho biết quá trình lựa chọn CEO mới sẽ được hoàn tất trong thời gian tới.

Không chỉ liên quan đến bộ máy lãnh đạo, hãng bia Hà Lan còn đang phải đối mặt với tình trạng tiêu thụ bia suy giảm tại các thị trường phương Tây trong khi chi phí hoạt động ngày càng gia tăng. Những khó khăn này cũng góp phần dẫn đến làn sóng thay đổi lãnh đạo trong ngành đồ uống có cồn, bao gồm tại Diageo và Rémy Cointreau.

Ông O’Keefe cho rằng nếu muốn tuyển được người tốt nhất cho vị trí CEO, Heineken cần tiến hành tìm kiếm trên phạm vi toàn cầu và trao cho người được chọn quyền triển khai chiến lược riêng. "Tôi đoán rằng gia đình kiểm soát công ty sẽ không bao giờ trao cho CEO mới mức độ tự chủ như vậy", ông nhìn nhận.