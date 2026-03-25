Heineken sẽ chuyển sản xuất bia từ Singapore sang Việt Nam, Malaysia

Tập đoàn Heineken sẽ cắt giảm hoạt động sản xuất bia quy mô lớn tại Singapore vào năm 2027, đồng thời chuyển một phần sản lượng sang các nhà máy bia tại Malaysia và Việt Nam.

Tập đoàn Heineken cho biết sẽ tăng cường sản xuất bia sang Malaysia và Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Mới đây, Heineken Malaysia thông báo đơn vị này cùng với Heineken Việt Nam sẽ sản xuất bia cung ứng cho thị trường Singapore và các thị trường khác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo Bloomberg.

Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra từng bước. Động thái này cũng mở ra dư địa để Heineken Malaysia mở rộng xuất khẩu, trong bối cảnh doanh thu từ thị trường nước ngoài hiện chỉ chiếm dưới 1% tổng doanh số.

Trong khi đó, Asia Pacific Breweries Singapore (APBS), công ty con của tập đoàn Heineken, sẽ chuyển sang mô hình cung ứng dựa vào nguồn hàng nhập khẩu, trong khi nhà máy bia Tuas (Singapore) sẽ được chuyển đổi thành trung tâm logistics khu vực và cơ sở phát triển sản phẩm.

Tuy vậy, Singapore vẫn sẽ là "quê hương toàn cầu" của Tiger Beer, thương hiệu sẽ tiếp tục được phát triển và quản lý từ quốc gia này. Với việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, khoảng 130 vị trí việc làm dự kiến bị ảnh hưởng trong vòng 2 năm tới.

Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh các hãng bia đang phải đối mặt với nhu cầu suy yếu, khi người tiêu dùng có xu hướng giảm tiêu thụ đồ uống có cồn. Heineken đã bắt đầu cắt giảm chi phí, bao gồm kế hoạch tinh gọn nhân sự, đồng thời tìm cách tận dụng công suất hiện có một cách hiệu quả hơn.

Heineken Malaysia cho biết quá trình tái cơ cấu sẽ diễn ra từng bước để không gây tác động tài chính đáng kể đến kết quả kinh doanh năm 2026 của công ty.

Trước đó vào tháng 2, tập đoàn Heineken thông báo sẽ cắt giảm từ 5.000 đến 6.000 việc làm, chủ yếu tại châu Âu, trong tổng số 87.000 nhân viên toàn cầu. Công ty cũng cho biết sản lượng bia đã giảm trong năm 2025.

Việc cắt giảm nhân sự là dấu hiệu mới nhất cho thấy ngành bia vẫn đang vật lộn để thoát khỏi đà suy giảm tiêu thụ sau đại dịch tại các thị trường chủ chốt như Mỹ và châu Âu.

Điều này cũng đã dẫn tới quyết định thay đổi lãnh đạo tại Heineken, khi công ty gây bất ngờ cho nhà đầu tư vào tháng 1 với thông báo CEO Dolf van den Brink sẽ từ chức vào tháng 5, sau 6 năm điều hành.

Ông Van den Brink cho biết việc tìm người kế nhiệm là ưu tiên hàng đầu của HĐQT. Ông cũng nhấn mạnh thị trường phát triển như Bắc Mỹ và châu Âu cần "những đổi mới lớn hơn và táo bạo hơn", đồng thời cho rằng phân khúc bia ít cồn và không cồn có tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Heineken trước đó đã công bố kế hoạch tái cơ cấu nhân sự tại trụ sở chính, nhưng đợt cắt giảm lần này có quy mô lớn hơn. Việc giảm nhân sự sẽ diễn ra trong 2 năm, dù công ty chưa nêu cụ thể những vị trí nào sẽ bị ảnh hưởng.

Hãng cũng dự báo lợi nhuận hoạt động năm nay tăng 2-6%, so với mức tăng 4,4% trong năm 2025, vốn nằm ở ngưỡng thấp trong phạm vi dự báo trước đó.

Không chỉ Heineken, doanh số của các đối thủ cũng bị ảnh hưởng bởi đà chậm lại của chi tiêu tiêu dùng. Hiện, các hộ gia đình đang phải đối mặt với giá hàng hóa thiết yếu tăng cao, trong khi những lo ngại về sức khỏe khi uống rượu bia cũng là yếu tố quan trọng.

Ví dụ, tập đoàn Carlsberg đang tìm cách đa dạng hóa khỏi bia sang nước giải khát thông qua thương vụ mua lại Britvic năm ngoái. Trong tháng 2, công ty đã mở rộng phạm vi lợi nhuận hoạt động dự báo, đồng thời cảnh báo nhu cầu tại các thị trường phương Tây có thể tiếp tục trầm lắng.

Dù vậy, ông Van den Brink cho biết Heineken vẫn lạc quan về nhu cầu bia, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như Việt Nam và Nam Phi, nơi yếu tố nhân khẩu học và thu nhập tăng đang thúc đẩy tiêu thụ.

"Chúng tôi vẫn thận trọng trong ngắn hạn, nhưng tin tưởng trong trung và dài hạn rằng ngành bia sẽ quay lại đà tăng trưởng", ông nói.