Tuyến đường di sản 10.000 tỷ thay đổi diện mạo phía đông Hà Nội ra sao?

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, giá trị bất động sản không còn chỉ được quyết định bởi vị trí hay hạ tầng, mà ngày càng gắn với những yếu tố mang tính lịch sử, văn hóa.

Giới quan sát gọi đây là “heritage premium” - phần giá trị gia tăng mà bất động sản nhận được khi nằm trong các hành lang di sản hoặc không gian văn hóa đặc trưng.

Khi di sản trở thành giá trị bất biến của bất động sản

Thực tế này đã được chứng minh tại nhiều thành phố trên thế giới. Tại Sydney, khu phố lịch sử The Rocks bên vịnh Sydney từng đối mặt với nguy cơ bị thay thế bởi các dự án hiện đại. Thay vào đó, thành phố lựa chọn bảo tồn và phát huy giá trị di sản, biến nơi đây thành một trong những điểm đến du lịch và thương mại sôi động nhất Australia.

Tại Singapore, Clarke Quay và Boat Quay được tái sinh từ những bến cảng cũ bên sông Singapore để trở thành trung tâm giải trí, dịch vụ và du lịch hàng đầu của đảo quốc. Trong khi đó, tại Dubai, Al Seef được phát triển gần 2 km dọc Dubai Creek với cảm hứng từ thương cảng lịch sử của thành phố, kết hợp giữa không gian văn hóa, lưu trú, mua sắm và trải nghiệm ven sông. Dù không nằm trong khu tài chính hay phân khúc siêu sang, khu vực này vẫn duy trì mức giá bất động sản cao, khoảng 10.500- 17.500 USD /m2, nhờ khả năng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Xuất hiện hành lang văn hóa kết nối 5 vùng di sản lớn bậc nhất đồng bằng sông Hồng

Những điều kiện từng tạo nên sức hút của The Rocks, Clarke Quay hay Al Seef đang dần hội tụ tại phía Đông Hà Nội. Nếu đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ USD đang mở ra một chương mới cho không gian phát triển của Thủ đô, thì dự án tuyến đường di sản ven sông Hồng tại Hưng Yên - dài 55,68 km, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng - được kỳ vọng hình thành một hành lang văn hóa di sản quy mô chưa từng có tại đồng bằng Bắc Bộ.

Lần đầu tiên, 5 vùng di sản trọng điểm gồm Thăng Long - Phố Hiến - Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính sẽ được kết nối trên cùng một trục phát triển, đồng thời đi qua hàng chục làng nghề truyền thống, hàng chục cụm di tích và không gian văn hóa đặc trưng của vùng châu thổ.

Nếu các tuyến cao tốc tạo nên hành lang vận tải và logistics, thì đường di sản được kỳ vọng trở thành hành lang lưu chuyển văn hóa, du lịch và trải nghiệm lớn bậc nhất khu vực. Đây không đơn thuần là một dự án giao thông, mà là hạ tầng chiến lược có khả năng tái cấu trúc dòng khách, dòng thương mại và các hoạt động dịch vụ dọc sông Hồng, từ đó tạo ra lực đẩy giá trị bền vững cho những đô thị đã sớm chiếm lĩnh vị trí đón đầu trên hành lang này.

Sunshine Legend City hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch con đường di sản và trục cảnh quan sông Hồng.

Sunshine Legend City: Đón đầu hành lang di sản từ vị thế cửa ngõ liên vùng

Tọa lạc tại Nghĩa Trụ (Hưng Yên), liền kề cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và kết nối trực tiếp Vành đai 3.5 - cầu Ngọc Hồi, Sunshine Legend City được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ các trục động lực mới của khu vực. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận tuyến đường di sản đang thành hình cũng như đại lộ cảnh quan sông Hồng chỉ trong chưa đầy 10 phút di chuyển.

Phối cảnh dự án Sunshine Legend City.

Không chỉ hưởng lợi về khả năng kết nối, dự án còn sở hữu lợi thế khi được phát triển theo định hướng đô thị di sản lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến, mở ra một không gian trải nghiệm mới liền kề hành lang di sản ven sông, qua đó đón đầu dư địa tăng trưởng từ dòng khách, dòng thương mại trong dài hạn.

Lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến, Sunshine Legend City tái hiện dấu ấn "trên bến dưới thuyền" trong một đô thị sinh thái ven sông hiện đại. Hệ cảnh quan với cầu đá, bến thuyền, thủy đình và các công trình mang âm hưởng Á Đông góp phần tạo nên bản sắc riêng cho toàn dự án.

Trên nền không gian mang hơi thở di sản, các tòa tháp căn hộ hiện đại được kết hợp cùng khu vực thấp tầng tạo nên diện mạo đa dạng cho toàn khu đô thị.

Trong đó, các dãy nhà phố (Boutique House) cạnh sông Cửu An được định hướng phát triển thành phố đi bộ, phố mua sắm và không gian văn hóa - nghệ thuật ứng dụng các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, Hologram hay lễ hội ánh sáng cùng chuỗi hoạt động vận hành quanh năm.

Các tuyến phố thương mại ven sông tái hiện không khí phồn hoa của thương cảng phố Hiến xưa.

Bên cạnh đó, mô hình dinh thự - biệt thự (Island Mansion, Grand Villa) được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển kết hợp Indochine, sở hữu sân vườn riêng, bể bơi tư gia và không gian mở hướng mặt nước. Yếu tố phong thủy hướng sông cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia được xem là điểm nhấn của dòng sản phẩm này, đáp ứng nhu cầu sống gần gũi thiên nhiên và đề cao những giá trị vượng khí theo quan niệm Á Đông.

100% dinh thự tại dự án sở hữu bể bơi và vườn cảnh riêng tư.

Theo nhiều chuyên gia, khi thị trường bất động sản bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm sống, giá trị bản sắc và khả năng khai thác thương mại dài hạn, những dự án sở hữu yếu tố mặt nước, di sản văn hóa và hệ sinh thái vận hành liên tục sẽ có nhiều lợi thế hơn về khả năng giữ giá cũng như dư địa tăng trưởng trung và dài hạn.