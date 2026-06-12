Người cho thuê nhà thu dưới 1 tỷ/năm phải khai báo doanh thu đúng hạn

Từ năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN nhưng vẫn phải khai báo doanh thu.

Cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN nhưng vẫn phải khai báo doanh thu. Ảnh: Hoài Bảo.

Cục Thuế vừa có thông tin hướng dẫn đối với cá nhân cho thuê nhà có doanh thu từ 1 tỷ đồng /năm trở xuống.

Theo quy định tại Nghị định 141/2026, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng /năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản thu từ hoạt động này.

Tuy nhiên, việc không phải nộp thuế không đồng nghĩa được miễn hoàn toàn các thủ tục với cơ quan thuế.

Từ ngày 1/1/2026, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp, trong đó có 2 nghĩa vụ bắt buộc là thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê và thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, người cho thuê có thể lựa chọn thông báo doanh thu 1 lần hoặc 2 lần trong năm.

Trường hợp thông báo 1 lần, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Nếu lựa chọn thông báo hai lần, thời hạn nộp lần thứ nhất là trước ngày 31/7 của năm tính thuế và lần thứ hai trước ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Khi thực hiện thủ tục, cá nhân sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư 50/2026 của Bộ Tài chính. Với người có từ 2 bất động sản cho thuê trở lên, hồ sơ phải kèm thêm bảng kê chi tiết từng bất động sản phát sinh hoạt động cho thuê.

Đáng chú ý, việc thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công của ngành thuế.

Cơ quan quản lý cho biết việc số hóa quy trình nhằm giảm thủ tục hành chính, đồng thời giúp dữ liệu về hoạt động cho thuê bất động sản được cập nhật đầy đủ và đồng bộ hơn.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã nếu không thể thực hiện giao dịch điện tử.

Đối với trường hợp sở hữu nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn hoặc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, cá nhân được lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thủ tục thông báo doanh thu thay vì phải kê khai tại nhiều nơi.

Về việc khai báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, người nộp thuế thực hiện trên cùng mẫu biểu 01/BĐS (ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026).

Người nộp thuế chỉ cần khai báo 1 lần nếu trước đó chưa gửi thông tin cho cơ quan thuế hoặc thông tin tài khoản chưa được thể hiện trong hợp đồng cho thuê. Thời hạn khai báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử được thực hiện cùng thời điểm với việc thông báo doanh thu.