Quảng Ninh lại tính đấu thầu khai thác vịnh Hạ Long

Sau hơn 10 năm, Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu 2 phương án lựa chọn nhà đầu tư tham gia khai thác di sản này.

Hai phương án đấu thầu

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long.

Quảng Ninh nghiên cứu phương án đấu thầu khai thác vịnh Hạ Long.

Đề án đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái di sản liên vùng, đưa kinh tế di sản trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế sáng tạo, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong nhóm giải pháp thu hút đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác tổng thể vịnh Hạ Long.

Hướng thứ hai là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác hoạt động dịch vụ tại các hành trình, điểm tham quan hoặc chia thành từng hành trình, từng điểm trên vịnh Hạ Long.

Theo định hướng của đề án, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò quản lý, định hướng và kiểm soát mục tiêu bảo tồn. Khu vực tư nhân tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ, vận hành và khai thác hạ tầng theo cơ chế thị trường.

Mỗi năm vịnh Hạ Long thu vé tham quan hơn 1.000 tỷ đồng .

Quảng Ninh cũng sẽ nghiên cứu thúc đẩy các dự án về quản trị, khai thác và phát huy bền vững giá trị vịnh Hạ Long - Yên Tử theo phương thức đối tác công tư. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế giao khu vực biển, cho thuê môi trường rừng để tổ chức hợp tác khai thác, phát triển dịch vụ du lịch. Nghiên cứu khu vực biểu diễn thực cảnh tại Nam Cầu Trắng hoặc Hòn Gạc.

Việc thu hút doanh nghiệp phải gắn với phân vùng khai thác theo giá trị và sức chịu tải của từng khu vực. Vùng lõi di sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động đầu tư, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, yêu cầu bảo vệ môi trường và các quy định về bảo tồn di sản.

Chủ trương từng được đặt ra từ năm 2012

Việc đấu thầu khai thác dịch vụ trên vịnh Hạ Long không phải vấn đề mới. Tháng 11/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh từng làm việc với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Đề án tăng cường quản lý, tổ chức đấu thầu quyền thu phí và khai thác dịch vụ trên vịnh Hạ Long.

Việc đấu thầu khai thác vịnh Hạ Long đã có chủ trương từ năm 2012.

Ngay thời điểm đó, các chuyên gia đã đề nghị phải phân định rõ danh mục đưa ra đấu thầu với những nội dung thuộc quyền quản lý của Nhà nước, đánh giá kỹ phạm vi, quy mô và hiệu quả của việc giao doanh nghiệp khai thác.

Đến tháng 7/2014, Tập đoàn Bitexco đề xuất được nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong thời hạn 50 năm. Tập đoàn Tuần Châu sau đó cũng gửi văn bản đề nghị tham gia đấu thầu quyền quản lý, khai thác.

Trước những ý kiến lo ngại về việc giao di sản cho doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khi đó khẳng định, công tác bảo tồn vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý di sản, còn thu phí và kinh doanh dịch vụ mới là những nội dung được nghiên cứu để doanh nghiệp tham gia.

Sau hơn một thập kỷ, bài toán này được đặt lại trong bối cảnh lượng khách và nguồn thu từ vịnh Hạ Long tăng mạnh, trong khi yêu cầu về bảo tồn, bảo vệ môi trường, cứu hộ và nâng cấp hạ tầng ngày càng lớn.