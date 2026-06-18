Đồ hộp Hạ Long vận hành lại nhà máy sau vụ thịt heo nhiễm bệnh

CTCP Đồ hộp Hạ Long cho biết đã tái khởi động hoạt động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng từ ngày 11/6, sau nhiều tháng gián đoạn vì vụ việc liên quan thịt heo nhiễm bệnh.

CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN) cho biết đã tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng từ ngày 11/6, sau thời gian tạm dừng để khắc phục hậu quả và phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ việc thực phẩm đầu năm nay.

Theo nghị quyết của HĐQT, việc tái vận hành được triển khai trên cơ sở ưu tiên cao nhất cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện công bố thông tin theo hướng minh bạch, có trách nhiệm, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật, tăng cường giám sát nội bộ và cải tiến quy trình sản xuất.

Nhà máy Hải Phòng từng phải tạm dừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại kho hàng của doanh nghiệp trong quá trình điều tra đường dây mua bán, vận chuyển và chế biến thịt heo nhiễm bệnh hồi đầu tháng 1. Vụ việc khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị gián đoạn nhiều tháng và kéo theo hàng loạt biến động về nhân sự cấp cao.

Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp chế biến thực phẩm lâu đời tại Việt Nam, được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống nhà máy tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp, đồng thời phân phối sản phẩm trên toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài.

Doanh nghiệp được biết đến với các dòng sản phẩm thực phẩm chế biến như patê, xúc xích, thịt hộp, cá hộp và nhiều mặt hàng đồ hộp khác. Cổ phiếu CAN hiện giao dịch trên sàn HNX.

Trước khi xảy ra biến cố đầu năm nay, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu hàng năm dao động hàng trăm tỷ đồng, có thời điểm đạt gần 900 tỷ đồng . Tuy nhiên, biên lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức khá thấp. Năm 2025, công ty đạt doanh thu khoảng 663 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ gần 2 tỷ đồng .

Việc đưa nhà máy Hải Phòng hoạt động trở lại được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực khôi phục sản xuất và lấy lại niềm tin của thị trường sau một trong những khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử gần 70 năm hoạt động của doanh nghiệp.