Công ty Đồ hộp Hạ Long lỗ kỷ lục

Halong Canfoco ghi nhận khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng, trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp của công ty sụt giảm mạnh.

Hiện nhà máy Halong Canfoco Hải Phòng đang tạm đóng cửa. Ảnh: CAN.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 192 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không đủ bù đắp sự đột biến từ giá vốn hàng bán, khiến biên lợi nhuận gộp bị co hẹp mạnh từ 26% xuống còn 12,3%. Hệ quả là lãi gộp trong kỳ giảm tới 61%, chỉ còn gần 24 tỷ đồng .

Trong bối cảnh các khoản chi phí hoạt động không biến động đáng kể so với cùng kỳ, Halong Canfoco vẫn phải ghi nhận khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý IV/2025. Đáng chú ý, đây là khoản lỗ theo quý lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của chủ thương hiệu đồ hộp pate Cột đèn Hải Phòng đạt 663 tỷ đồng , giảm 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 2 tỷ đồng , thấp hơn 10% so với năm 2024.

So với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Halong Canfoco vượt 25% mục tiêu doanh thu đề ra, song mới hoàn thành khoảng 29% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản công ty đạt gần 391 tỷ đồng , tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng tăng gấp đôi lên 66 tỷ đồng .

Hàng tồn kho ghi nhận 173 tỷ đồng , tăng 19% so với đầu năm nhưng giảm 8% so với cuối quý III/2025. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng vọt lên gần 15 tỷ đồng , trong khi đầu năm chỉ ở mức 3 tỷ đồng và thậm chí còn thấp hơn tại thời điểm cuối quý III.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả tăng mạnh 73% so với đầu năm, lên 243 tỷ đồng . Động lực chính đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh vay nợ, với tổng dư nợ vay gần 132 tỷ đồng , trong đó phần lớn các khoản vay mới phát sinh trong riêng quý IV/2025.

DOANH THU LẪN LỢI NHUẬN CỦA HALONG CANFOCO ĐI LÙI KQKD hàng năm của Halong Canfoco; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 734 864 806 742 682 663 Lợi nhuận sau thuế

18 29 16 12 2 2

Halong Canfoco được thành lập từ năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp đồ hộp tại thành phố cảng Hải Phòng.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, HaLong Canfoco xây dựng hệ sinh thái sản xuất với 3 nhà máy, 3 văn phòng và mạng lưới công ty thành viên trải dài từ Hải Phòng, Đà Nẵng đến Đồng Tháp.

Doanh nghiệp được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đồ hộp quen thuộc như pate cột đèn Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu... Những sản phẩm mang thương hiệu Halong Canfoco xuất hiện phổ biến tại siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên cả nước và được xuất khẩu sang nhiều thị trường nước ngoài.

Hồi tháng 1/2026, Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng liên quan đến đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện vào tháng 9/2025.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh được tuồn vào kho của nhà máy Halong Canfoco tại Hải Phòng.

Trong văn bản giải trình liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào ngày 22/1, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các hàng hóa đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp cũng chủ động tiêu hủy gần 1,7 tấn pate thành phẩm (khoảng 14.000 hộp) tồn kho, dù các sản phẩm này không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi, nhằm đảm bảo thận trọng.

Thời điểm đó, công ty đánh giá việc tiêu hủy không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi thông tin vụ việc lan rộng, hàng loạt khách hàng và đối tác có động thái yêu cầu hoàn trả hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động nên đã thực hiện công bố thông tin.

Nhà máy tại Hải Phòng hiện tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1 do bị thu hồi chứng nhận ISO và đình chỉ chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000, thời điểm hoạt động trở lại chưa được xác định.