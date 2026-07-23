Casino lớn nhất Quảng Ninh hụt thu vì khách VIP thắng liên tục

Chủ sở hữu khách sạn casino Royal Hạ Long cho biết doanh thu quý II sụt giảm do lượng khách quốc tế giảm mạnh và nhiều khách VIP thắng cược liên tục.

Công ty Quốc tế Hoàng Gia là chủ sở hữu khách sạn và casino Royal Hạ Long. Ảnh: RIC.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố, CTCP Quốc tế Hoàng Gia (UPCoM: RIC) chỉ ghi nhận doanh thu thuần gần 33 tỷ đồng trong quý gần nhất, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng (casino) tiếp tục là nguồn thu chủ lực khi đóng góp khoảng 52% tổng doanh thu. Phần còn lại đến từ hoạt động lưu trú và dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, so với các kỳ trước, doanh thu từ mảng casino đã sụt giảm đáng kể.

Đà đi xuống của hoạt động kinh doanh cốt lõi khiến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ 41,6% trong quý II/2025 xuống còn 10,3% quý vừa qua. Theo đó, lợi nhuận gộp trong kỳ công ty này đạt được chỉ là hơn 3 tỷ đồng .

Dù các khoản chi phí hoạt động không biến động nhiều so với cùng kỳ nhưng vẫn lớn hơn nhiều lãi gộp công ty ghi nhận được, kết quả là RIC phải ghi nhận khoản lỗ ròng gần 9 tỷ đồng trong quý II, đảo chiều so với mức lãi khoảng 10 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

RIC BÁO LỖ TRỞ LẠI Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. -20 0 20 40 60 I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 29 II Doanh thu thuần 47 III Doanh thu thuần 34 IV Doanh thu thuần 46 I/2026 Doanh thu thuần 44 II Doanh thu thuần 33 I/2025 Lợi nhuận sau thuế -9 II Lợi nhuận sau thuế 10 III Lợi nhuận sau thuế -1 IV Lợi nhuận sau thuế 8 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 7 II Lợi nhuận sau thuế -9 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn:BCTC DN.

Giải trình về kết quả kinh doanh kém tích cực, ban lãnh đạo RIC cho biết doanh thu sụt giảm chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh casino.

Theo doanh nghiệp, xung đột giữa Mỹ và Iran trong quý II đã khiến giá xăng dầu tăng cao, kéo theo giá vé máy bay tăng và ảnh hưởng đến nhu cầu di chuyển của khách quốc tế. Bên cạnh đó, World Cup 2026 diễn ra trong cùng giai đoạn đã thu hút dòng tiền dành cho hoạt động giải trí trên phạm vi toàn cầu, khiến nhóm khách hàng VIP phân bổ ngân sách sang các hoạt động khác và giảm tần suất đến chơi, qua đó tác động trực tiếp đến doanh thu của mảng casino.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cho rằng yếu tố mùa vụ là một nguyên nhân quan trọng. Quý II, đặc biệt trong các tháng 5 và 6, là mùa cao điểm của khách du lịch nội địa nhưng lại là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế đến Hạ Long. Vì vậy, lượng khách nước ngoài, nhất là khách tàu biển - nhóm khách hàng chính của casino - giảm mạnh so với các thời điểm khác trong năm.

RIC cũng nhấn mạnh trong kỳ xuất hiện nhiều khách hàng lớn (VIP) thắng cược liên tục, làm doanh thu của bộ phận casino sụt giảm.

Theo doanh nghiệp, trong quý II, công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh, tập trung duy trì nguồn khách hiện hữu, đồng thời tăng cường các chính sách thúc đẩy doanh thu và khai thác thêm khách hàng mới. Tuy nhiên, doanh thu quý II, đặc biệt tại bộ phận Câu lạc bộ Quốc tế, giảm đáng kể và không đủ bù đắp các chi phí hoạt động, khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, chủ sở hữu khách sạn và casino Royal Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần gần 77 tỷ đồng , gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chuyển sang âm gần 2 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 500 triệu đồng.

Năm 2026, RIC đặt mục tiêu đạt doanh thu gần 7,6 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng ) và lợi nhuận sau thuế gần 510.000 USD (khoảng 13,5 tỷ đồng ). Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 38% kế hoạch doanh thu và vẫn còn cách khá xa mục tiêu có lãi.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của RIC đạt 932 tỷ đồng , tăng nhẹ so với đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu là tài sản cố định phục vụ hoạt động khách sạn và casino. Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 345 tỷ đồng , trong đó khoảng một nửa là các khoản vay và nghĩa vụ thuê tài chính.