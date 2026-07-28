Tài sản tỷ phú Elon Musk giảm không phanh

Khối tài sản của tỷ phú Elon Musk vừa bốc hơi hàng chục tỷ USD và chính thức rơi xuống dưới 700 tỷ USD sau khi cổ phiếu Tesla và SpaceX hứng chịu những đợt bán tháo dữ dội.

Hình ảnh CEO Elon Musk trong ngày SpaceX IPO được chiếu tại biển quảng cáo ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, đà lao dốc liên tục của cổ phiếu SpaceX và Tesla trong phiên giao dịch đầu tuần đã thổi bay hơn 20 tỷ USD tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk. Tính chung trong phiên, khối tài sản của người giàu nhất hành tinh đã "bốc hơi" tổng cộng 29,5 tỷ USD , kéo tổng giá trị tài sản ròng xuống còn 695,7 tỷ USD .

Đây là lần đầu tiên khối tài sản của Elon Musk rơi xuống dưới ngưỡng 700 tỷ USD kể từ giữa tháng 12 năm ngoái. Từng đạt danh hiệu "tỷ phú nghìn tỷ USD" nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán trước thương vụ IPO của SpaceX, Elon Musk cũng thừa nhận thực tế phũ phàng này trên mạng xã hội X với dòng tiểu sử ngắn gọn: "(Cựu) tỷ phú nghìn tỷ".

Dù vậy, với việc sở hữu 4,8 tỷ cổ phiếu tại SpaceX, Musk vẫn duy trì vị thế người giàu nhất thế giới, bỏ xa những cái tên xếp sau như hai nhà sáng lập Google là Larry Page ( 268,5 tỷ USD ) và Sergey Brin ( 247,1 tỷ USD ).

Cổ phiếu SpaceX rớt thê thảm

Đòn giáng lớn nhất vào khối tài sản của tỷ phú Elon Musk đến từ cổ phiếu SpaceX (SPCX). Cổ phiếu của tập đoàn khai thác không gian này đã giảm thêm 4,8% xuống quanh mốc 109,5 USD trong phiên giao dịch đầu tuần.

Mức giá này đánh dấu đợt lao dốc tới 50% so với đỉnh lịch sử 225,64 USD được thiết lập vào giữa tháng 6, đồng thời thấp hơn 18% so với giá chào sàn 135 USD trong ngày giao dịch đầu tiên.

Đáng chú ý, đợt bán tháo kể trên diễn ra bất chấp việc SpaceX vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của siêu tên lửa Starship tại căn cứ Starbase (Texas). Trong lần phóng này, Starship đã triển khai thành công 20 vệ tinh Starlink V3, tái khởi động động cơ trong môi trường chân không và thực hiện cú tiếp nước được đánh giá là mượt mà nhất từ trước đến nay.

Cổ phiếu SpaceX liên tục gặp nhiều biến động sau thương vụ IPO lịch sử. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, giới đầu tư Phố Wall tỏ ra đặc biệt thận trọng khi quan sát chiến lược đặt cược toàn bộ tương lai vào Starship. SpaceX đang bắt đầu dừng nhận các đơn đặt chỗ phóng chung, từ chối khách hàng thuê riêng tên lửa Falcon 9 cho các sứ mệnh sau năm 2028 và cắt giảm sản xuất linh kiện của dòng Falcon 9 lẫn Falcon Heavy.

Chuyên gia Seth Seifman từ JPMorgan nhận định thị trường cần thêm thời gian để đánh giá khả năng kiểm soát chi phí tái sử dụng của Starship, trong bối cảnh lộ trình thử nghiệm đến năm 2027 sẽ còn ghi nhận nhiều bước tiến lẫn rào cản kỹ thuật. Trước đó, sự cố hoãn phóng Starship vào giữa tháng 7 cũng từng đánh bay hơn 45 tỷ USD khỏi khối tài sản của Elon Musk.

Tesla cũng gây thất vọng

Song song với đợt lao dốc của SpaceX, hãng xe điện Tesla (TSLA) cũng đóng góp đáng kể vào đà sụt giảm tài sản của Elon Musk. Chốt phiên tuần qua, mã cổ phiếu này dừng ở mức 313,03 USD , giảm gần 18% chỉ trong 5 phiên - đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất của hãng xe điện kể từ năm 2022.

Tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường sau khi Tesla công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Dù doanh thu đạt 28,24 tỷ USD , tăng 26% so với cùng kỳ và vượt dự báo, lợi nhuận điều chỉnh của hãng lại gây thất vọng lớn khi chỉ đạt 0,33 USD /cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 0,51 USD . Biên lợi nhuận hoạt động bị thu hẹp xuống còn 1,4%.

Áp lực tài chính gia tăng do Tesla đẩy mạnh chi tiêu vốn thêm 142%, lên mức 5,79 tỷ USD nhằm tài trợ cho các dự án trí tuệ nhân tạo, robot hình người Optimus và chương trình robotaxi. Điều này khiến dòng tiền tự do của doanh nghiệp chuyển sang trạng thái âm lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024.

Về mặt kỹ thuật, sau khi chạm đỉnh 455 USD /cổ phiếu vào tháng 5, cổ phiếu Tesla đã liên tục đi xuống và vừa xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 350 USD với thanh khoản kỷ lục. Giới phân tích cảnh báo nếu lực bán tiếp tục áp đảo, đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ 296 USD , mã cổ phiếu này có thể rơi tiếp về vùng giá 260 USD , đồng nghĩa rằng khối tài sản của Elon Musk sẽ còn phải chịu thêm áp lực lớn trong thời gian tới.