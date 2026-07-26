Tuần sóng gió của người giàu nhất hành tinh

Việc cổ phiếu Tesla và SpaceX liên tục lao dốc đã khiến vị trí tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk lung lay. Tính đến nay, cổ phiếu SpaceX đã mất đến 43% giá trị.

Đà giảm của cổ phiếu Tesla và SpaceX đã khiến Elon Musk mất khoảng 130 tỷ USD tài sản. Ảnh: Reuters.

Tuần giao dịch này là khoảng thời gian đầy khó khăn với người giàu nhất hành tinh Elon Musk. Cụ thể, cổ phiếu Tesla đã lao dốc 18% trong tuần và đóng cửa phiên 24/7 ở mức 313,03 USD /cổ phiếu, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.

Tương tự, cổ phiếu SpaceX tiếp tục xu hướng đi xuống, giảm 7,2% trong vòng 5 ngày gần nhất và chốt tuần ở 115,07 USD /cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đợt IPO kỷ lục của công ty vào tháng trước, theo CNBC.

Đà giảm của cả 2 cổ phiếu đã khiến khối tài sản của Elon Musk bốc hơi khoảng 130 tỷ USD , chỉ vài tuần sau khi ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD . Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 24/7, CEO Tesla viết ngắn gọn: "(Cựu) tỷ phú nghìn tỷ".

Đà lao dốc của cổ phiếu Tesla bắt nguồn từ báo cáo kết quả kinh doanh quý II công bố vào tối 22/7 với các chỉ tiêu thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Nhà sản xuất xe điện này ghi nhận dòng tiền chuyển sang mức âm do mức chi tiêu tăng mạnh cho các dự án tương lai như robotaxi, robot hình người và một nhà máy sản xuất chip quy mô lớn.

Trong báo cáo công bố ngày thứ Sáu, các nhà phân tích của Argus Research, đơn vị đang đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu Tesla, nhận định: "Chúng tôi dự báo các khoản đầu tư này sẽ tiếp tục gây áp lực lên dòng tiền và làm chậm tăng trưởng lợi nhuận. Điều này đồng nghĩa các khoản đầu tư chưa mang lại lợi ích nào cho cổ đông trong ngắn hạn".

Đến nay, cổ phiếu Tesla đã giảm 30% từ đầu năm, trở thành cổ phiếu có diễn biến kém tích cực nhất trong nhóm các "đại gia" công nghệ vốn hóa lớn tại Mỹ.

Trong khi đó, cổ phiếu SpaceX đã liên tục suy giảm trong khoảng một tháng qua sau cú tăng mạnh ban đầu khi công ty lên sàn. Cổ phiếu này đã giảm trong khoảng 5 tuần gần nhất và hiện thấp hơn khoảng 43% so với mức đỉnh thiết lập vào ngày 16/6.

Cũng trong tối ngày 24/7, SpaceX đã tiếp tục thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần thứ 13 của Starship, tên lửa lớn nhất từng được chế tạo và phóng lên không gian. Công ty sử dụng phiên bản mới Starship V3 và được phóng từ Starbase, cơ sở phóng tên lửa của SpaceX tại bang Texas. Đây là mẫu tên lửa được thiết kế có khả năng tái sử dụng hoàn toàn và được xem là yếu tố then chốt trong kế hoạch ngắn hạn của SpaceX, nhằm mở rộng mạnh mẽ mạng lưới vệ tinh Starlink.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nền tảng thuộc sở hữu của SpaceX, công ty cho biết chuyến bay thử dự kiến diễn ra hôm 23/7 đã phải hoãn lại do điều kiện thời tiết. Trước đó một tuần, trong buổi phát trực tiếp sự kiện, một nhân viên SpaceX cho biết công ty cũng buộc phải hủy một chuyến bay thử sau khi tầng đẩy của tên lửa kích hoạt quy trình tạm dừng, khiến "động cơ ngừng hoạt động ngay khi bắt đầu quá trình đánh lửa".

SpaceX dự định sử dụng Starship để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt Mặt Trăng, trong khi Musk kỳ vọng tên lửa này cuối cùng sẽ trở thành phương tiện đưa con người thực hiện các sứ mệnh đưa con người tới sao Hỏa.