Elon Musk mất vị trí tỷ phú nghìn tỷ USD

Giá cổ phiếu SpaceX lao dốc cùng với việc 116 tỷ USD cổ phiếu Tesla của Elon Musk bị áp đặt các hạn chế mới đã khiến vị doanh nhân mất danh hiệu "tỷ phú nghìn tỷ USD".

Tài sản của tỷ phú Elon Musk vừa sụt giảm khiến ông mất danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán trong tuần này đã gây không ít "đau đớn" cho giới đầu tư, nhưng có lẽ người chịu thiệt hại đáng kể nhất là Elon Musk. CEO của SpaceX và Tesla đã đánh mất vị thế tỷ phú nghìn tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của cả 2 công ty lao dốc mạnh. Theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, tài sản của Musk hiện chỉ còn khoảng 957 tỷ USD , giảm mạnh so với mức đỉnh khoảng 1.300 tỷ USD ghi nhận vào đầu tuần trước.

Những phiên giảm mạnh đầu tuần là nguyên nhân chính khiến tài sản của vị doanh nhân bốc hơi nhanh chóng. Cổ phiếu Tesla giảm 5,8% trong phiên 23/6, tạo thêm áp lực lên khối tài sản của ông, trong khi cú lao dốc 16% của cổ phiếu SpaceX trong phiên đầu tuần còn gây thiệt hại lớn hơn, theo Barron's.

Hiện, cổ phiếu SpaceX đang thấp hơn 2,6% so với mức đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giá IPO là 135 USD /cổ phiếu. Trong phiên giao dịch ngày 24/6, cổ phiếu SpaceX tăng khoảng 0,5% lên 157 USD /cổ phiếu, còn Tesla giảm khoảng 2% xuống còn 373 USD /cổ phiếu.

Tờ Forbes cho biết Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử thế giới sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD khi SpaceX niêm yết cổ phiếu vào ngày 12/6, đưa tài sản ròng của ông lên khoảng 1.100 tỷ USD .

Sau đó, khi cổ phiếu hãng tên lửa này tăng vọt 40% và lập đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch ngày 16/6, tài sản của Musk có lúc đạt mức kỷ lục 1.450 tỷ USD . Tuy nhiên, sau đợt sụt giảm kể trên và những hạn chế mới đối với 116 tỷ USD cổ phiếu Tesla của ông, người giàu nhất thế giới không còn là tỷ phú nghìn tỷ USD.

Tuần trước, Musk đã phải sử dụng 7,1 tỷ USD cổ phiếu Tesla để thanh toán chi phí thực hiện toàn bộ số quyền chọn cổ phiếu mà ông nhận được, theo gói thưởng hiệu suất dành cho CEO năm 2018. Gói thưởng này từng bị một thẩm phán bang Delaware tuyên vô hiệu vào năm 2024 nhưng được Tòa án Tối cao Delaware khôi phục vào năm 2025.

Sau phán quyết đó, Tesla và Musk đã ký một thỏa thuận mới vào tháng 4, với số quyền chọn của ông được chuyển đổi thành cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sau khi thực hiện quyền. Musk sẽ mất số cổ phiếu này nếu không tiếp tục gắn bó với Tesla đến tháng 1/2028 trong vai trò CEO hoặc là một lãnh đạo điều hành chịu trách nhiệm về phát triển sản phẩm hay vận hành của công ty.

Tuy nhiên, Musk vẫn có thể nhận được số cổ phiếu đó trước năm 2028. Trong bối cảnh tin đồn về khả năng SpaceX thâu tóm Tesla ngày càng lan rộng, ông có thể được "mở khóa" số cổ phiếu bị hạn chế sớm hơn. Theo một điều khoản trong thỏa thuận ký với Tesla hồi tháng 4, các cổ phiếu bị hạn chế sẽ được trao quyền đầy đủ khi xảy ra sự kiện thay đổi quyền kiểm soát công ty, miễn là người tham gia chưa chấm dứt điều kiện làm việc đủ tiêu chuẩn trước thời điểm đó.

Hiện tại, Musk vẫn sở hữu gần 11% cổ phần Tesla (không tính số cổ phiếu bị hạn chế), trị giá khoảng 151 tỷ USD . Dù giá cổ phiếu SpaceX gần đây giảm mạnh, công ty tên lửa này vẫn là tài sản lớn nhất của Musk. Ông sở hữu 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX, trị giá khoảng 744 tỷ USD , cùng với 350 triệu quyền chọn mua cổ phiếu có giá thực hiện chỉ 8,4 USD /cổ phiếu, trị giá khoảng 52 tỷ USD . Tổng cộng, Musk nắm giữ khoảng 38% cổ phần SpaceX với giá trị khoảng 796 tỷ USD .

Với quy mô khổng lồ của khối tài sản tại SpaceX, chỉ cần cổ phiếu công ty này phục hồi nhẹ, Musk hoàn toàn có thể trở lại vị thế tỷ phú nghìn tỷ USD.

Đáng chú ý, điều chưa được Forbes tính vào khối tài sản của Musk là những gói cổ phiếu thưởng dựa trên hiệu suất có quy mô rất lớn, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu của ông tại SpaceX và Tesla lên lần lượt 47% và 29%, trước khi tính thuế và chi phí để mở số cổ phiếu này.

Để nhận được toàn bộ số cổ phần đó, Musk phải hoàn thành những mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm đưa giá trị vốn hóa của SpaceX và Tesla lên tương ứng 7.500 tỷ USD và 8.500 tỷ USD , đồng thời xây dựng một thuộc địa thường trú của con người trên sao Hỏa với ít nhất một triệu cư dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ phú Elon Musk vẫn sở hữu khối tài sản gấp 3 lần người đứng thứ 2 thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Google, với tài sản ước tính khoảng 284 tỷ USD .