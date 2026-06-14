Khối tài sản 'gần như vô hạn' của Elon Musk

Khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD của Elon Musk cao hơn GDP của nhiều quốc gia, thậm chí đủ mua hàng triệu căn nhà tại Mỹ.

Khối tài sản của Elon Musk đủ để giúp 14 người con của ông thành tỷ phú. Ảnh: Reuters.

Trong một bài viết gần đây, Bloomberg cho biết cách đây chưa đầy 10 năm, bảng xếp hạng tài sản của tờ này mới ghi nhận người đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD và Elon Musk đã dễ dàng bỏ xa cột mốc đó vào năm 2020.

Các con của Elon Musk cũng có thể thành tỷ phú

Kể từ năm 2020, ông gần như thống trị tuyệt đối danh sách người giàu nhất hành tinh, ban đầu là nhờ sự bùng nổ của Tesla, một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán. Sau đó, giới đầu tư tiếp tục đổ xô tìm kiếm cơ hội sở hữu cổ phần SpaceX, công ty hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Một khối tài sản trị giá 1.000 tỷ USD , tương đương quy mô GDP của Thụy Sĩ, gần như vượt quá khả năng hình dung của con người.

Để dễ hình dung, ông Steve Cohen, nhà quản lý quỹ đầu cơ có thu nhập cao nhất thế giới năm ngoái với 3,4 tỷ USD , sẽ phải duy trì mức thu nhập đó trong gần 300 năm mới đạt tới 1.000 tỷ USD .

Như vậy, nếu 14 người con của Musk được chia đều khối tài sản này, mỗi người vẫn đủ giàu để nằm trong nhóm 30 người giàu nhất thế giới.

Đây là cột mốc lịch sử đối với Musk, 54 tuổi, người vốn đã là một trong những nhân vật quyền lực và gây tranh cãi nhất thế giới.

"Đây không còn là câu chuyện về tài sản truyền đời nữa. Chúng ta đang nói đến một khối tài sản gần như vô hạn", Dan Walter, chuyên gia tư vấn lương thưởng độc lập, nhận xét.

Ông không ngần ngại sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để theo đuổi những mục tiêu riêng. Vào năm 2022, ông đã mua lại X (trước đây là Twitter) để chống lại điều ông gọi là "virus tư tưởng thức tỉnh", tài trợ cho các dự án AI phản ánh quan điểm cá nhân của mình, hỗ trợ Tổng thống Donald giành nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 thông qua các khoản quyên góp chính trị.

Tuy nhiên, con số 291 triệu USD mà Musk chi cho cuộc bầu cử liên bang Mỹ năm 2024 chỉ tương đương chưa tới 0,03% tài sản hiện tại của ông. Nếu quy đổi theo tỷ lệ, điều này giống như một triệu phú quyên góp khoảng 291 USD .

Hay nói cách khác, mức tài sản "khủng" này tập trung trong tay một cá nhân duy nhất, từng là điều không thể tưởng tượng nổi. Trước ngày SpaceX lên sàn, cột mốc 1.000 tỷ USD thường chỉ được dùng để đo quy mô GDP, khoản nợ khổng lồ của một số nền kinh tế lớn hoặc giá trị của những doanh nghiệp lớn nhất từng được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thập kỷ qua, theo Washington Post.

Các chuyên gia nhận định con số "1.000 tỷ" vốn đã rất khó để con người tưởng tượng. Việc hình dung 1.000 tỷ USD có lẽ cũng "ngoài không gian", chẳng kém những tham vọng liên hành tinh mà SpaceX đang theo đuổi.

Nếu xếp nối tiếp nhau 1.000 tỷ tờ tiền mệnh giá 1 USD , chiều dài của chúng sẽ lên tới gần 97 triệu dặm (khoảng 156 triệu km). Quãng đường này tương đương hơn 200 chuyến khứ hồi tới Mặt Trăng, nơi theo NASA nằm cách Trái Đất trung bình 238.855 dặm (gần 384.400 km). Nó thậm chí còn vượt qua khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời, khoảng 93 triệu dặm (150 triệu km).

Theo số liệu mới nhất từ Cục Điều tra Dân số Mỹ, gần 8,2 tỷ người đang sinh sống trên Trái Đất. Nếu chia đều 1.000 tỷ USD cho toàn bộ dân số thế giới, mỗi người sẽ nhận được gần 122 USD .

Thậm chí, con số 1.000 tỷ USD gấp đôi GDP hàng năm của Nam Phi, quê hương nơi Elon Musk sinh ra. Số liệu năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy giá trị hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế Nam Phi tạo ra đạt gần 480 tỷ USD . Hiện nay, chỉ khoảng 21 quốc gia trên thế giới có GDP vượt mốc 1.000 tỷ USD . Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu với quy mô kinh tế lần lượt hơn 32.380 tỷ USD và 20.850 tỷ USD , bỏ xa phần còn lại của thế giới.

Mặt khác, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, giá bán trung bình của một căn nhà tại Mỹ hiện rơi vào khoảng 403.200 USD . Như vậy với 1.000 tỷ USD , Elon Musk có thể mua gần 2,5 triệu căn nhà với mức giá này.

Vào thứ sáu, giá xăng trung bình tại Mỹ ở mức khoảng 4,11 USD /gallon. Với 1.000 tỷ USD , vị tỷ phú 54 tuổi có thể mua hơn 243 tỷ gallon xăng thông thường. Để dễ hình dung, con số này vượt xa mức gần 137 tỷ gallon xăng thành phẩm mà người Mỹ tiêu thụ trong cả năm ngoái.

Số tiền Elon Musk kiếm được vẫn có thể tăng thêm

Hiện, phần lớn tài sản của Musk vẫn là giá trị cổ phần trong các công ty do chính ông sở hữu. Ông không nắm giữ nhiều tài sản bên ngoài các doanh nghiệp này. Trong trường hợp bán một lượng lớn cổ phần, giá trị thị trường của các công ty có thể giảm mạnh.

Tuy nhiên, cả Tesla và SpaceX đều có các chương trình thưởng cổ phiếu dành cho Musk nếu công ty đạt được những cột mốc tài chính và vận hành đầy tham vọng. Nếu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đó, tổng giá trị hai gói thưởng này có thể lên tới khoảng 1.800 tỷ USD . Điều đó đồng nghĩa với việc khối tài sản của Elon Musk vẫn còn khả năng tăng thêm rất nhiều so với mức 1.100 tỷ USD hiện nay.

Danh hiệu mới của Musk xuất hiện trong bối cảnh tài sản của giới siêu giàu tăng tốc mạnh mẽ. Từ nhiều năm nay, câu lạc bộ tỷ phú, dù giờ đây đã bị Musk bỏ xa, liên tục đón thêm thành viên mới, từ các ông trùm công nghệ đến những người nổi tiếng.

Trong khi đó, số lượng người trên thế giới gặp khó khăn trong việc chi trả các hóa đơn sinh hoạt hàng ngày ngày càng tăng. Thậm chí, không ít người xem sự xuất hiện của tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên là minh chứng mới nhất và đáng báo động nhất cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.