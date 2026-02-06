Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk: 'Tiền không mua được hạnh phúc'

  • Thứ sáu, 6/2/2026 17:01 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Elon Musk, người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 800 tỷ USD, hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi bình luận về quan niệm nổi tiếng "tiền không mua được hạnh phúc".

Mạng xã hội X phản ảnh mạnh mẽ trước việc người giàu nhất thế giới cho rằng mình đang không hạnh phúc. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng mới đây trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, viết rằng "người từng nói tiền không mua được hạnh phúc thực sự biết mình đang nói gì", kèm theo biểu tượng gương mặt buồn, theo Business Insider.

Phát ngôn của người giàu nhất thế giới nhanh chóng thu hút sự chú ý và châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã tiếp cận khoảng 30 triệu người dùng. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, không ít bình luận cũng nhắc đến khối tài sản khổng lồ mà Musk đang nắm giữ.

Forbes ước tính tài sản của Elon Musk hiện khoảng 834,7 tỷ USD, bỏ xa người đứng thứ hai là Larry Page - đồng sáng lập Google - với 270,9 tỷ USD. Đà tăng tài sản của Musk gần đây chủ yếu được thúc đẩy nhờ mức định giá cao của SpaceX và thông tin sáp nhập công ty hàng không vũ trụ này với xAI.

Tuy nhiên, vị tỷ phú này lại cho rằng tiền bạc không mang đến cho ông cảm giác hạnh phúc. Nhận định trên, theo giới nghiên cứu, vừa có cơ sở nhưng chưa phản ánh đầy đủ bức tranh. Nhiều công trình khoa học cho thấy thu nhập cao hơn thường đi kèm mức độ hài lòng và cảm nhận hạnh phúc lớn hơn, song mối quan hệ này không kéo dài vô hạn.

David Bartram, Phó giáo sư xã hội học tại Đại học Leicester, cho rằng mối liên hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc chịu tác động của "lợi ích cận biên giảm dần". Khi một cá nhân đã sở hữu vài triệu USD, phần tài sản tăng thêm hầu như không còn tạo khác biệt đáng kể về mặt hạnh phúc.

Với nhóm siêu giàu, hạnh phúc nhiều khả năng đến từ cảm giác tạo ra giá trị tích cực cho xã hội và cách họ đối xử với những người xung quanh, thay vì tiếp tục tích lũy của cải.

Trước đó, nghiên cứu năm 2021 của Matthew Killingsworth, chuyên gia tại Trường Wharton (Đại học Pennsylvania), cũng ghi nhận mức độ hạnh phúc và thu nhập thường tăng song song. Tuy nhiên, trong nghiên cứu công bố năm 2024, ông lưu ý rằng "ngưỡng tiền bạc để cảm thấy hạnh phúc" liên tục bị đẩy xa hơn khi thu nhập tăng lên.

Dù chưa phân tích trực tiếp nhóm triệu phú hay tỷ phú, Killingsworth cho rằng xu hướng này có thể vẫn tiếp diễn ở tầng lớp giàu nhất thế giới.

Chia sẻ trong một cuộc trò chuyện gần đây trên podcast People by WTF, Elon Musk cho rằng con người nên tạo ra nhiều giá trị hơn những gì mình lấy đi và trở thành người đóng góp ròng cho xã hội. Theo ông, nếu tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ hữu ích, tiền bạc sẽ đến như một hệ quả tự nhiên, thay vì là mục tiêu được theo đuổi trực tiếp.

