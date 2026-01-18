Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài sản của Elon Musk sát mốc 800 tỷ USD

  • Chủ nhật, 18/1/2026 17:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Elon Musk đang tiến rất gần cột mốc trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản ròng 800 tỷ USD, sau vòng gọi vốn mới nhất của xAI Holdings.

Elon Musk đang sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 780 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, xAI Holdings - công ty hợp nhất giữa startup trí tuệ nhân tạo xAI và mạng xã hội X đã huy động thành công 20 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân trong tháng 1, với mức định giá 250 tỷ USD.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức định giá 113 tỷ USD khi Musk sáp nhập hai công ty vào tháng 3 năm ngoái.

Forbes ước tính thương vụ đã giúp giá trị phần sở hữu 49% của Musk tại xAI Holdings tăng thêm 62 tỷ USD, lên 122 tỷ USD. Tổng tài sản ròng của Musk hiện đạt khoảng 780 tỷ USD, theo cách tính của Forbes.

Một số tỷ phú khác đầu tư vào xAI cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể, gồm hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed Bin Talal Alsaud, đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey và đồng sáng lập Oracle Larry Ellison.

Hoàng tử Alwaleed được ước tính nắm 1,6% cổ phần tại xAI Holdings, trị giá khoảng 4 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 19,4 tỷ USD. Dorsey và Ellison mỗi người sở hữu khoảng 0,8% cổ phần, trị giá 2,1 tỷ USD, với tài sản ròng lần lượt là 6 tỷ USD241 tỷ USD.

Vòng gọi vốn diễn ra trong bối cảnh xAI đầu tư mạnh tay cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo tài liệu nội bộ được Bloomberg xem xét, công ty này đã chi tiêu 7,8 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, chatbot Grok của xAI gần đây bị chỉ trích vì tạo ra hình ảnh giả mạo phụ nữ thật trong trang phục bikini và đồ lót. Trong đó có vụ kiện do Ashley St. Clair, mẹ của một trong các con của Musk, đệ đơn.

Liên quan đến tài sản của Elon Musk, trong một năm qua, vị tỷ phú liên tục lập các cột mốc mới. Tháng 10/2025, ông trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD sau khi cổ phiếu Tesla gần như tăng gấp đôi.

Ngày 15/12/2025, Musk tiếp tục chạm mốc tài sản 600 tỷ USD khi SpaceX được các nhà đầu tư tư nhân định giá 800 tỷ USD. 4 ngày sau, tài sản của ông vượt 700 tỷ USD sau khi tòa án tối cao bang Delaware lật lại phán quyết hủy gói quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 126 tỷ USD.

Hiện SpaceX là tài sản giá trị nhất của Musk, với 42% cổ phần trị giá khoảng 336 tỷ USD. Tesla đứng thứ hai, với tổng giá trị các khoản nắm giữ của Musk ở mức 307 tỷ USD, bao gồm quyền chọn cổ phiếu và 12% cổ phần phổ thông.

Con số này chưa tính gói thù lao kỷ lục mà Tesla trao cho Musk vào tháng 11/2025, có thể mang lại cho ông tới 1.000 tỷ USD cổ phiếu nếu công ty đạt các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Musk hiện giàu hơn người đứng thứ hai thế giới là đồng sáng lập Google Larry Page tới 510 tỷ USD. Riêng giá trị phần sở hữu của Musk tại xAI Holdings đã vượt tổng tài sản ước tính 109 tỷ USD của Michael Bloomberg, người giàu thứ 16 thế giới.

Diệu Thanh

