Hàng nghìn vệ tinh Starlink của Elon Musk bất ngờ hạ độ cao

SpaceX công bố kế hoạch hạ thấp toàn bộ vệ tinh Starlink xuống 480 km từ năm 2026 nhằm tăng an toàn không gian.

Starlink của tỷ phú Elon Musk đang đứng trước khó khăn lớn về mặt kỹ thuật vận hành. Ảnh: TL.

Theo Reuters, SpaceX - công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk - thông báo sẽ bắt đầu hạ thấp quỹ đạo của khoảng 4.400 vệ tinh Starlink đang hoạt động ở độ cao khoảng 550 km xuống còn 480 km vào năm 2026.

Động thái này nhằm tăng cường an toàn trong quỹ đạo Trái Đất thấp, vốn ngày càng đông đúc bởi sự gia tăng nhanh chóng của các vệ tinh thương mại và chính phủ.

Starlink cho rằng "tầng" dưới 500 km có mật độ rác vũ trụ thấp hơn và nếu vệ tinh gặp sự cố, lực cản khí quyển cũng giúp chúng bị kéo xuống khí quyển nhanh hơn, giảm nguy cơ trở thành vật thể trôi nổi lâu dài.

Michael Nicolls, Phó chủ tịch kỹ thuật Starlink, tiết lộ quyết định này sẽ áp dụng cho tất cả vệ tinh đang bay ở độ cao cao hơn và sẽ được hoàn tất trong vòng một năm.

Trong tháng 12 vừa qua, Starlink cho biết một vệ tinh của họ gặp sự cố bất thường trên quỹ đạo, tạo ra một lượng nhỏ mảnh vỡ và mất liên lạc ở độ cao khoảng 260 km. Vệ tinh này nhanh chóng giảm độ cao thêm 4 km, khả năng xảy ra vụ nổ bên trong buộc các hệ thống giám sát phải theo dõi sát sao để đánh giá và ngăn chặn các rủi ro khác.

Ngoài ra, một vệ tinh Stalink cũng từng "suýt" va chạm với một vệ tinh của Trung Quốc với khoảng cách chỉ ở mức cực nhỏ. Điều đó khiến bài toán điều phối giữa các chủ thể trong không gian vốn chưa có "luật giao thông" thống nhất càng trở nên nan giải.

Hiện nay, mạng lưới Starlink đã có gần 10.000 vệ tinh cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho người dùng cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp trên nhiều châu lục. Sự mở rộng nhanh chóng này biến SpaceX từ một công ty phóng tên lửa thành nhà vận hành vệ tinh lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự gia tăng số lượng vệ tinh có thể làm phức tạp hoạt động không gian trong tương lai. Việc hạ thấp quỹ đạo được xem là một giải pháp để giảm nguy cơ va chạm, bởi dưới độ cao 500 km, số lượng mảnh vỡ và vệ tinh khác ít hơn đáng kể.

Một buổi phóng vệ tinh Starlink của SpaceX. Ảnh: SpaceX.

Tuy nhiên, muốn "bay thấp" cũng không phải chuyện dễ dàng. Quỹ đạo thấp hơn đồng nghĩa lực cản lớn hơn khiến vệ tinh phải tiêu tốn năng lượng để duy trì độ cao và giữ đội hình.

Vì vậy, kế hoạch kéo xuống 480 km của Starlink là bài toán cân bằng giữa an toàn quỹ đạo, tuổi thọ vận hành và năng lực điều khiển đội vệ tinh ở quy mô hàng nghìn chiếc.

Starlink cho biết kế hoạch hạ quỹ đạo sẽ được triển khai theo lộ trình trong năm 2026, áp dụng cho một nhóm vệ tinh cụ thể thay vì toàn bộ mạng lưới.