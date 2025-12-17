Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Vệ tinh Trung Quốc và Mỹ lại suýt va chạm

  • Thứ tư, 17/12/2025 14:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

SpaceX mới đây cáo buộc 1 trong 9 vệ tinh của Trung Quốc đã bay quá gần một trong các vệ tinh Starlink, cho rằng nhà điều hành tên lửa “thiếu phối hợp”. Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản bác.

Tên lửa đẩy Lijian-1, hay còn gọi là Kinetica-1 Y11, mang theo 9 vệ tinh, phóng lên hôm 10/12. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 13/12, Michael Nicolls, Phó chủ tịch kỹ thuật Starlink tại SpaceX, cho rằng một trong những vệ tinh được Trung Quốc phóng lên gần đây đã bay cách vệ tinh Starlink chỉ 200 mét ở độ cao 560 km và việc phóng này không có sự phối hợp hoặc tránh xung đột với các vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo.

Trước đó, tên lửa đẩy Kinetica-1 của Trung Quốc, còn gọi là Lijian-1 (Lực Tiễn-1), đã được phóng vào ngày 10/12 mang theo 9 vệ tinh, bao gồm 3 vệ tinh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai CậpNepal.

Nhà phát triển tên lửa - CAS Space, đã nhanh chóng phản hồi về bài đăng, tuyên bố tất cả các lần phóng đều lựa chọn cửa sổ phóng bằng cách sử dụng hệ thống nhận thức không gian dưới mặt đất để tránh va chạm với các vệ tinh hoặc mảnh vỡ đã biết, đây là một thủ tục bắt buộc.

Công ty cũng cho biết: “Nếu vụ tiếp cận gần này được xác nhận, sự cố xảy ra gần 48 giờ sau khi vệ tinh tách khỏi tàu, thời điểm mà nhiệm vụ phóng đã kết thúc từ lâu”. Nhà khai thác Trung Quốc kêu gọi thiết lập lại hợp tác giữa hai hệ sinh thái không gian mới.

Đây không phải là lần đầu tiên vệ tinh của Trung Quốc và Mỹ đối mặt nguy cơ va chạm. Năm 2021, các vệ tinh Starlink do SpaceX phóng đã tiếp cận Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc hai lần vào tháng 7 và 10, khiến Bắc Kinh phải chủ động thực hiện các biện pháp tránh va chạm khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho trạm vũ trụ và các phi hành gia, thậm chí gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc trình bày về vụ việc.

Starlink là dự án Internet vệ tinh tốc độ cao của SpaceX. Ban đầu, dự án dự kiến xây dựng một chòm sao vệ tinh khổng lồ gồm 12.000 vệ tinh vào giữa những năm 2020, sau đó mở rộng lên 42.000 vệ tinh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia không gian của Trung Quốc, số lượng vệ tinh khổng lồ không phải là mối đe dọa chính đối với an ninh vũ trụ, mà là việc chúng thường xuyên thay đổi quỹ đạo. Do vậy, họ cho rằng, cộng đồng quốc tế - đặc biệt là các quốc gia có năng lực vũ trụ mạnh như Trung Quốc và Mỹ - nên nhanh chóng tăng cường hợp tác và thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu, trong bối cảnh việc triển khai các chòm sao vệ tinh trên toàn thế giới đang mở rộng nhanh chóng.

Hiểu về vũ trụ qua những cuốn sách

Mục Thế giới giới thiệu các cuốn sách về vũ trụ như cuốn “Vũ trụ”, “Lược sử thời gian”, “Một đêm”. Đây là những cuốn sách cung cấp kiến thức về vũ trụ, khơi gợi cảm hứng khám phá khoảng không vô tận.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/ve-tinh-trung-quoc-va-my-lai-suyt-va-cham-post1254515.vov

VOV

Vệ tinh Ai Cập Nepal Trung Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Vệ tinh Trung Quốc Mỹ suýt va chạm SpaceX Starlink

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Nepal

    Nepal
    • Diện tích: 147.200 km²
    • Dân số: 29,3 triệu (World Bank, 2017)
    • Thủ đô: Kathmandu
    • Mã điện thoại: 977
    • Đơn vị tiền tệ: Rupee
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Nepal
    • GDP: 24,47 tỷ USD (World Bank, 2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Trung Quoc nghien cuu doi sach voi Starlink hinh anh

Trung Quốc nghiên cứu đối sách với Starlink

05:45 2/8/2025 05:45 2/8/2025

0

Hệ thống vệ tinh của Elon Musk đang khiến giới chức Trung Quốc lo ngại về rủi ro an ninh quốc phòng, thúc đẩy họ đề xuất các biện pháp vô hiệu hóa như đánh chặn và can thiệp công nghệ cao.

Trung Quoc am tham mo rong bai thu hat nhan hinh anh

Trung Quốc âm thầm mở rộng bãi thử hạt nhân

10:36 24/11/2025 10:36 24/11/2025

0

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang mở rộng cơ sở thử hạt nhân Lop Nur, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo tái khởi động chương trình thử vũ khí hạt nhân, làm dấy lên lo ngại địa chính trị.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý