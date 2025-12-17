Vệ tinh Trung Quốc và Mỹ lại suýt va chạm

SpaceX mới đây cáo buộc 1 trong 9 vệ tinh của Trung Quốc đã bay quá gần một trong các vệ tinh Starlink, cho rằng nhà điều hành tên lửa “thiếu phối hợp”. Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản bác.

Tên lửa đẩy Lijian-1, hay còn gọi là Kinetica-1 Y11, mang theo 9 vệ tinh, phóng lên hôm 10/12. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 13/12, Michael Nicolls, Phó chủ tịch kỹ thuật Starlink tại SpaceX, cho rằng một trong những vệ tinh được Trung Quốc phóng lên gần đây đã bay cách vệ tinh Starlink chỉ 200 mét ở độ cao 560 km và việc phóng này không có sự phối hợp hoặc tránh xung đột với các vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo.

Trước đó, tên lửa đẩy Kinetica-1 của Trung Quốc, còn gọi là Lijian-1 (Lực Tiễn-1), đã được phóng vào ngày 10/12 mang theo 9 vệ tinh, bao gồm 3 vệ tinh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập và Nepal.

Nhà phát triển tên lửa - CAS Space, đã nhanh chóng phản hồi về bài đăng, tuyên bố tất cả các lần phóng đều lựa chọn cửa sổ phóng bằng cách sử dụng hệ thống nhận thức không gian dưới mặt đất để tránh va chạm với các vệ tinh hoặc mảnh vỡ đã biết, đây là một thủ tục bắt buộc.

Công ty cũng cho biết: “Nếu vụ tiếp cận gần này được xác nhận, sự cố xảy ra gần 48 giờ sau khi vệ tinh tách khỏi tàu, thời điểm mà nhiệm vụ phóng đã kết thúc từ lâu”. Nhà khai thác Trung Quốc kêu gọi thiết lập lại hợp tác giữa hai hệ sinh thái không gian mới.

Đây không phải là lần đầu tiên vệ tinh của Trung Quốc và Mỹ đối mặt nguy cơ va chạm. Năm 2021, các vệ tinh Starlink do SpaceX phóng đã tiếp cận Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc hai lần vào tháng 7 và 10, khiến Bắc Kinh phải chủ động thực hiện các biện pháp tránh va chạm khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho trạm vũ trụ và các phi hành gia, thậm chí gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc trình bày về vụ việc.

Starlink là dự án Internet vệ tinh tốc độ cao của SpaceX. Ban đầu, dự án dự kiến xây dựng một chòm sao vệ tinh khổng lồ gồm 12.000 vệ tinh vào giữa những năm 2020, sau đó mở rộng lên 42.000 vệ tinh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia không gian của Trung Quốc, số lượng vệ tinh khổng lồ không phải là mối đe dọa chính đối với an ninh vũ trụ, mà là việc chúng thường xuyên thay đổi quỹ đạo. Do vậy, họ cho rằng, cộng đồng quốc tế - đặc biệt là các quốc gia có năng lực vũ trụ mạnh như Trung Quốc và Mỹ - nên nhanh chóng tăng cường hợp tác và thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu, trong bối cảnh việc triển khai các chòm sao vệ tinh trên toàn thế giới đang mở rộng nhanh chóng.