Một doanh nghiệp Nhà nước bất ngờ lãi kỷ lục nhờ cổ tức

Khoản cổ tức 113,5 tỷ đồng từ liên doanh Xavinco giúp Công ty Xà phòng Hà Nội lãi sau thuế gần 113 tỷ đồng trong quý II, dù doanh thu mảng cốt lõi giảm hơn 70%.

Nhà máy của Công ty Xà phòng Hà Nội tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Ảnh: HASO.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 của CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH), doanh nghiệp Nhà nước này vừa ghi nhận quý kinh doanh hiệu quả nhất trong lịch sử hoạt động với khoản lãi sau thuế 113 tỷ đồng , tăng 29 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến so với khoản lãi chưa đầy 2 tỷ đồng của cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, biến động lợi nhuận trong quý này không đến từ hoạt động kinh doanh chất tẩy rửa truyền thống mà xuất phát từ khoản cổ tức 113,5 tỷ đồng nhận được từ việc góp vốn vào CTCP Bất động sản Xavinco.

Theo đó, Xavinco là đơn vị liên doanh được thành lập từ năm 2010 giữa Xà phòng Hà Nội và CTCP Vincom (nay là Tập đoàn Vingroup) để khai thác khu "đất vàng" tại số 233 và 233B đường Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội). Tại liên doanh này, Công ty Xà phòng Hà Nội góp 71,25 tỷ đồng , tương ứng khoảng 3,56% vốn điều lệ.

Khoản cổ tức từ Xavinvo này đẩy doanh thu hoạt động tài chính quý II/2026 của Xà phòng Hà Nội lên 114 tỷ đồng , so với mức chỉ 5,5 tỷ đồng của quý II/2025.

Trái ngược với đà tăng lợi nhuận tài chính, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Xà phòng Hà Nội lại thu hẹp rõ rệt. Doanh thu thuần bán hàng quý II chỉ đạt gần 15 tỷ đồng , giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần công ty chỉ đạt 28 tỷ đồng , giảm 52%.

Doanh nghiệp cho biết mảng sản xuất gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, trong khi sản lượng tiêu thụ thấp khiến doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Bên cạnh đó, công ty cũng ngưng triển khai nhiều hoạt động kinh doanh thương mại so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận gộp quý II chỉ đạt 3,5 tỷ đồng , trong khi tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 4,5 tỷ đồng . Nhưng nhờ khoản thu từ cổ tức kể trên Xà phòng Hà Nội vẫn ghi nhận khoản lãi sau thuế lớn.

Mức lợi nhuận đột biến trong quý II cũng giúp công ty xóa sạch khoản lỗ lũy kế 81 tỷ đồng ghi nhận tại thời điểm đầu năm. Tính đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đạt 31 tỷ đồng .

Nguồn thu tài chính cũng làm thay đổi cơ cấu tài sản của công ty. Tổng tài sản của Xà phòng Hà Nội tại thời điểm cuối tháng 6 đạt 261 tỷ đồng , tăng 73% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 115 tỷ đồng , tăng mạnh so với con số chi 1,5 tỷ hồi đầu năm.