Chủ dự án 'đất vàng' Cao Xà Lá nộp hơn 11.000 tỷ tiền đất cho Hà Nội

Dự án khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (khu Cao Xà Lá) của CTCP Xavinco đã nộp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội trong 6 tháng đầu năm nay.

Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi là một trong 3 dự án nộp tiền sử dụng đất lớn nhất Hà Nội trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: VĐ.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, các khoản thu từ nhà, đất đạt gần 62.800 tỷ đồng , tương đương 63,1% dự toán và bằng 72,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm chủ yếu do 6 tháng đầu năm ngoái thành phố ghi nhận nguồn thu lớn từ nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, trong khi đó, nguồn thu nửa đầu năm nay từ các dự án và đấu giá đất ít hơn nhưng cơ bản số thu về đất dự kiến đạt khá so với dự toán pháp lệnh.

Trong đó, tiền sử dụng đất đạt hơn 53.700 tỷ đồng , bằng 64,8% dự toán và 72,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, 3 dự án bất động sản lớn đã đóng góp gần 28.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách thành phố, chiếm hơn một nửa tổng số thu từ khoản này của Hà Nội trong nửa đầu năm.

Cụ thể, dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây của Công ty TNHH Phát triển THT nộp hơn 9.450 tỷ đồng ; dự án Khu đô thị Nam Thăng Long - giai đoạn II của Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long nộp gần 9.150 tỷ đồng ; dự án khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (khu Cao Xà Lá) của CTCP Xavinco nộp hơn 9.000 tỷ đồng …

Đối với khoản thu từ tiền thuê đất, mặt nước, thành phố thu được khoảng 8.200 tỷ đồng , đạt 54,9% dự toán và bằng 67,7% so với cùng kỳ. Trong đó, một số dự án bất động sản cũng phát sinh nghĩa vụ tài chính lớn.

Cụ thể, dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi của CTCP Xavinco nộp hơn 2.100 tỷ đồng ; CTCP Đầu tư Long Biên nộp gần 1.300 tỷ đồng đối với dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên (hạng mục phụ trợ Khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên). Ngoài ra, Công ty TNHH Duyên Hà nộp hơn 1.100 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình.

Như vậy, nếu cộng cả tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, dự án khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi của Xavinco đã nộp hơn 11.100 tỷ đồng cho ngân sách Hà Nội trong nửa đầu năm 2026.

Theo số liệu của UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu từ đất trên địa bàn đạt hơn 86.750 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm nay.

Trong đó, dự án Khu chức năng đô thị Green City tại huyện Đan Phượng (cũ) của Tập đoàn Vingroup phát sinh hơn 12.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 350 tỷ đồng tiền thuê đất; dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long phát sinh hơn 12.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất; dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội phát sinh gần 10.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 3.200 tỷ đồng tiền thuê đất; dự án Khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital phát sinh hơn 4.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất...