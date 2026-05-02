Bơm tiền vào AI

Amazon, Google, Microsoft và Meta đã chi tổng cộng 130,65 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong quý I/2026, với cam kết tổng chi tiêu cả năm có thể đạt 700 tỷ USD.

Theo New York Times, 4 tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới vừa công bố kết quả tài chính quý I/2026 với con số chi tiêu vốn phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Amazon, Google, Microsoft và Meta tổng cộng đã bỏ ra 130,65 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Con số này cao hơn gấp 3 lần tổng chi phí Dự án Manhattan phát triển bom nguyên tử và cao hơn 71% so với cùng quý năm ngoái.

Cả 4 công ty đều tuyên bố sẽ chi tiêu nhiều hơn nữa trong những quý tới, với tổng cam kết chi tiêu trong cả năm nay ước tính khoảng 700 tỷ USD . Meta nâng dự báo chi tiêu năm nay lên 125- 145 tỷ USD , tăng từ mức 115- 135 tỷ USD trước đó. Google nâng lên ít nhất 180 tỷ USD và cho biết chi tiêu năm sau sẽ còn cao hơn "đáng kể."

"Mọi dấu hiệu mà chúng tôi thấy đều củng cố niềm tin vào khoản đầu tư này", Mark Zuckerberg, CEO Meta cho biết trong cuộc họp với nhà đầu tư.

Amazon dẫn đầu về quy mô chi tiêu với 43 tỷ USD trong quý, chủ yếu đổ vào các trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ Anthropic trong khuôn khổ Dự án Rainier. Mảng điện toán đám mây AWS ghi nhận doanh thu 37,6 tỷ USD , tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Chúng tôi thực sự coi đây là cơ hội có một không hai trong đời", CEO Andy Jassy phát biểu, đồng thời khẳng định Amazon sẽ tiếp tục đầu tư mạnh trong nhiều năm tới.

Google chi 36 tỷ USD trong quý, gấp hơn 2 lần so với 17 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. AI đã thúc đẩy người dùng tìm kiếm nhiều hơn, cho phép Google hiển thị nhiều quảng cáo phù hợp hơn. Doanh thu tìm kiếm tăng 19%, lên mức 60,4 tỷ USD .

Mảng điện toán đám mây cũng tăng trưởng 63%, lên hơn 20 tỷ USD . CEO Sundar Pichai cho biết doanh thu từ mảng đám mây còn có thể cao hơn nếu Google xây dựng hạ tầng kịp nhu cầu.

Microsoft chi 31,9 tỷ USD trong quý, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến vượt 40 tỷ USD trong quý tới. Tổng chi tiêu cả năm ước tính đạt 190 tỷ USD . Dịch vụ đám mây Azure tăng trưởng khoảng 40% và nhu cầu vẫn vượt công suất hiện có. CEO Satya Nadella cho biết Microsoft đang đầu tư để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng "theo cấp số nhân" của các hệ thống AI.

Trong khi đó, Meta chi 19,8 tỷ USD trong quý, khác với 3 công ty còn lại ở chỗ toàn bộ chi tiêu phục vụ mục đích nội bộ thay vì bán dịch vụ đám mây. AI giúp Meta cải thiện quảng cáo và tăng tương tác người dùng trên Facebook cùng Instagram. Doanh thu tăng 33% lên 56,3 tỷ USD trong quý.

Cả 4 công ty cùng tạo ra tổng doanh thu 431 tỷ USD và thu về 151 tỷ USD lợi nhuận trong quý, cho thấy các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn đủ mạnh để tài trợ cho cuộc đua tốn kém này. Tuần trước, Google và Amazon cũng công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 65 tỷ USD vào Anthropic kèm cam kết cung cấp ít nhất 10 gigawatt điện năng cho công ty AI này.

"Hoạt động kinh doanh cốt lõi đang rất tốt", Matt Stucky, nhà quản lý đầu tư công nghệ tại Northwestern Mutual nhận xét. Ông cho rằng dù OpenAI hay Anthropic có thất bại, các ông lớn công nghệ vẫn có đủ quy mô và đa dạng hoạt động để vượt qua thua lỗ.