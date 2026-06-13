Mỹ ‘tuýt còi’, siêu AI thông minh nhất thế giới phải đóng cửa

Claude Fable 5 và Mythos 5 mới ra mắt 3 ngày đã bị thu hồi sau yêu cầu từ nhà chức trách Mỹ.

Anthropic không hài lòng với yêu cầu từ chính phủ Mỹ. Ảnh: 9to5mac.

Theo thông báo của Anthropic, công ty này vừa phải gỡ hai mô hình thông minh nhất của họ. Họ cho biết phải tuân thủ yêu cầu của chính phủ Mỹ. “Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vừa ban hành chỉ thị kiểm soát xuất khẩu nhắm vào Fable 5 và Mythos 5 với bất kỳ người dùng nước ngoài nào, dù ở trong hay ngoài nước Mỹ”, Anthropic cho biết.

Cách hãng AI phản ứng là gỡ bỏ hai mô hình thông minh nhất của mình khỏi hệ thống công khai. “Bức thư không cung cấp thông tin chi tiết về mối lo ngại an ninh quốc gia. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chính phủ tin rằng họ đã phát hiện phương thức để vượt rào Fable 5. Chúng tôi đánh giá các lỗ hổng này tương đối đơn giản và những mô hình công khai khác cũng có khả năng khai thác mà không cần kỹ thuật phức tạp”, Anthropic cho biết thêm.

Tuy tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách, công ty khởi nghiệp vẫn bày tỏ sự bất bình. Họ cho rằng lý do chính phủ đưa ra để bắt buộc doanh nghiệp phải thu hồi một mô hình thương mại đang được hàng trăm triệu người dùng sử dụng là lý do không chính đáng. Điều này có thể khiến việc phát triển công nghệ AI tiên tiến bị đình trệ.

Điểm chuẩn của Fable 5/Mythos 5 vượt trội đối thủ đồng hạng trên thị trường. Ảnh: Anthropic.

Rạng sáng ngày 10/6 (giờ Hà Nội), Anthropic ra mắt Claude Fable 5, phiên bản đầu tiên của mô hình lớp Mythos được phát hành rộng rãi. Hãng cho biết Fable 5 vượt trội trong kỹ nghệ phần mềm, công việc tri thức và thị giác máy tính, nhưng có nhiều giới hạn an toàn. Trong các lĩnh vực rủi ro cao như an ninh mạng, sinh học, hóa học, mô hình sẽ tự động chặn phản hồi và chuyển hướng để Opus 4.8 xử lý.

Đi cùng với Fable 5 là Mythos 5, cùng lõi công nghệ nhưng đã được gỡ bỏ một số rào chắn an toàn nhất định, dành cho một nhóm nhỏ công ty bảo mật.

Ra mắt dưới dạng bản xem trước (preview) vào tháng 4, Mythos ban đầu chỉ giới hạn cho một nhóm nhỏ đối tác do những lo ngại về an ninh mạng. Tuần trước, Anthropic đã mở rộng quyền truy cập cho hàng trăm tổ chức tại 15 quốc gia, tiếp tục tập trung vào các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong bảng điểm do Anthropic công bố, Fable 5/Mythos 5 vượt trội phần còn lại của thị trường ở toàn bộ thông số. Kết quả thuyết phục hơn khi công ty AI này đặt Opus 4.8 làm tham chiếu. Mô hình này của công ty vốn được đánh giá cao về độ thông minh, khả năng làm việc, đặc biệt là lập trình tốt hơn hẳn những lựa chọn tương đương từ OpenAI hay Google.

Ban đầu, hãng cho biết sẽ mở Fable 5 trong các gói đăng ký đến ngày 22/6. Tới 23/6, Anthropic sẽ gỡ bỏ Fable 5 khỏi các gói này, yêu cầu người dùng phải mua thêm tín dụng để tiếp tục. Tuy nhiên, model nói trên bị đóng cửa chỉ sau 3 ngày hoạt động.