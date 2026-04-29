AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.

Một nghiên cứu từ các học giả của Đại học Stanford và tổ chức Internet Archive vừa công bố đã phơi bày tốc độ bành trướng khủng khiếp của các công cụ AI.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã dùng phần mềm dò quét Pangram v3 để phân tích hàng loạt website được tạo ra trong 33 tháng qua, từ tháng 8/2022-5/2025.

Kết quả cho thấy một biểu đồ tăng trưởng dựng đứng. Tỷ lệ các trang web mới chứa nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ viết đã tăng từ con số 0 tròn trĩnh lên mức 35% vào giữa năm 2025.

Jonáš Doležal, nhà nghiên cứu AI tại Stanford, gọi tốc độ thâu tóm này là "đáng kinh ngạc". Ông nhấn mạnh rằng máy móc chỉ mất vỏn vẹn 3 năm để chiếm lĩnh phần lớn không gian số mà con người đã phải mất hàng thập kỷ để xây dựng.

Nghiên cứu cũng xác nhận AI đang gây ra 2 hệ lụy lớn nhất là làm sụt giảm tính đa dạng về mặt ngữ nghĩa và khiến văn phong trên web trở nên sạch sẽ, vui vẻ một cách khiên cưỡng.

Những giọng văn sắc sảo, góc cạnh và độc bản do con người viết đang dần bị pha loãng. Thay vào đó, nội dung do AI đang tạo ra "văn hóa độc canh" (monoculture), nơi mọi bài viết, mã nguồn và nội dung đều na ná nhau, rập khuôn và an toàn tuyệt đối.

Theo Doležal, thách thức lớn nhất của các hãng công nghệ hiện nay không phải là việc rèn giũa ép các mô hình AI phải trở nên ngoan ngoãn và tuân thủ hoàn toàn. Thay vào đó, giới lập trình cần phải cho phép AI có những "cá tính" riêng biệt và sự gai góc nhất định.

"Chỉ khi đó, chúng mới có thể đóng vai trò là một đối tác sáng tạo thực thụ, chứ không phải là một cỗ máy tẩy trắng ngôn ngữ, đe dọa xóa sổ hoàn toàn tiếng nói của con người trên không gian mạng", nhà nghiên cứu AI tại Stanford nói.