Tin vui với người chờ Samsung Galaxy S27

Samsung đang xem xét thay đổi bố cục cụm camera sau trên các dòng điện thoại Galaxy, có thể áp dụng từ Galaxy S27 vào đầu năm sau.

Cụm camera dạng dọc trên dòng máy Galaxy cao cấp sắp có thay đổi. Ảnh: Nhật Minh.

Việc Samsung thay đổi thiết kế là tín hiệu đầu tiên cho thấy bố cục 3 camera dọc, đang dần trở nên nhàm chán trên thương hiệu Galaxy, sẽ được thay bằng phong cách mới.

Thông tin cụ thể về hướng thiết kế mới chưa được xác nhận. Nguồn rò rỉ chỉ cho biết Samsung đang xem xét thay đổi vị trí cụm camera hoặc sửa đổi hoàn toàn bố cục, không nêu rõ phương án cụ thể. Nếu triển khai, thiết kế mới có thể xuất hiện đầu tiên trên dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau, sau đó áp dụng xuống các dòng tầm trung như Galaxy A.

Bước đi này không hoàn toàn bất ngờ. Với Galaxy S26, Samsung đã thống nhất ngôn ngữ thiết kế toàn dòng flagship bằng cách áp dụng cùng kiểu viền và cụm camera cho tất cả phiên bản. Việc mở rộng thay đổi tương tự xuống dòng A là hướng đi có phù hợp để đồng bộ hoá độ nhận diện sản phẩm.

Điều thú vị là sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Apple cũng vừa thiết kế lại camera trên iPhone 17 Pro với thiết kế sau dạng cụm hình chữ nhật nổi và lớn hơn rõ rệt. Một số người dùng đã đùa rằng Samsung có thể học theo thiết kế này, dù khả năng đó khó xảy ra. Các phương án được đánh giá thực tế hơn là cụm camera nằm ngang theo kiểu Google Pixel hoặc thiết kế hình tròn như trên một số flagship như Xiaomi 17 Ultra.

Ngoài bố cục camera, Galaxy S27 Ultra cũng được đồn đoán sẽ nhận nâng cấp phần cứng camera đáng kể. Nguồn tin rò rỉ Ice Universe cho biết máy có thể dùng cảm biến chính ISOCELL HP6 mới, trong khi một báo cáo khác từ ETNews cho rằng cảm biến có thể đạt kích thước 1/1,12 inch với công nghệ LOFIC, cải thiện chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tương phản cao.