Giải bài toán tiền điện mùa nóng với điều hòa AI

Chỉ mới bước vào hè, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc đã lập đỉnh lịch sử khi vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày vào 31/3.

Trong bối cảnh giá điện tăng và thời tiết khắc nghiệt, dòng điều hòa LG Dualcool AI nổi lên như giải pháp “giữ ví” nhờ chỉ số hiệu suất năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI) thấu cảm.

Tiết kiệm điện trở thành tiêu chí được quan tâm

Dù chưa tới cao điểm, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc sớm lập kỷ lục mới khi vượt mốc 1,004 tỷ kWh/ngày từ cuối tháng 3. Với nhu cầu điện tăng nhanh, áp lực điện năng dự kiến tiếp tục lập đỉnh khi nền nhiệt bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt trong 36-39 độ C.

LG Dualcool AI có thể giải quyết bài toán tiết kiệm điện.

Nhu cầu làm mát tăng cao cùng biến động chi phí năng lượng toàn cầu khiến hóa đơn tiền điện tại đô thị tăng nhanh. Vì thế, người dùng dần chuyển dịch từ thói quen sử dụng điện thoải mái sang tối ưu, bắt đầu bằng việc lựa chọn thiết bị gia dụng thông minh.

CSPF (Hệ số hiệu suất làm lạnh theo mùa) là thước đo chính xác về khả năng tiết kiệm điện thực tế, vì nó mô phỏng thói quen sử dụng và biến động nhiệt độ suốt cả mùa thay vì chỉ số tức thời. Chỉ số CSPF càng cao, máy càng tạo nhiều hơi lạnh trên mỗi đơn vị điện năng, giúp tối ưu chi phí vận hành.

Trong đó, LG Dualcool AI gây ấn tượng với chỉ số CSPF lên tới 7.62. Kết quả này đến từ việc LG tối ưu toàn bộ chu trình làm mát và tính toán yếu tố tác động, đưa thiết bị vượt xa chuẩn mực thông thường để trở thành hệ thống vận hành siêu tiết kiệm điện.

Cách thức vận hành quyết định khả năng tiết kiệm điện

Sự khác biệt của LG Dualcool AI đến từ sự kết hợp giữa phần cứng tiên tiến và AI “thấu cảm” được LG phát triển theo hướng hiểu người dùng. Công nghệ máy nén biến tần kép Dual Inverter đóng vai trò như “trái tim” của hệ thống, cho phép điều chỉnh công suất linh hoạt và liên tục. Nhờ đó, thiết bị không chỉ giảm lượng điện tiêu thụ đến 70%, mà còn duy trì nhiệt độ ổn định và kéo dài tuổi thọ.

LG Dualcool AI sở hữu chỉ số CSPF lên tới 7.62.

Vượt trội hơn phần cứng thuần túy, trí tuệ nhân tạo AI của LG có khả năng “thấu cảm” để phản ứng với tình huống thực tế. Hệ thống AI Energy-Saving tập trung lấp đầy “khoảng trống” gây lãng phí điện như: Quên tắt máy, mở cửa sổ hay cài đặt nhiệt độ chưa phù hợp.

Thông qua tính năng kW Manager trên ứng dụng LG ThinQ, người dùng theo dõi tiêu thụ điện thời gian thực và chủ động thiết lập ngưỡng chi phí. Việc kiểm soát điện năng trở nên trực quan và dễ dàng hơn, giúp gia đình tối ưu hóa hóa đơn tiền điện.

Người dùng theo dõi và kiểm soát điện năng tiêu thụ thông qua kW Manager được tích hợp trên LG ThinQ.

AI còn phân tích nhiệt độ phòng, điều kiện môi trường và thói quen sử dụng để tự động điều chỉnh chế độ vận hành. Nhờ đó, thiết bị luôn hoạt động ở mức công suất vừa đủ, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo cảm giác mát mẻ ổn định và dễ chịu.

Hệ thống cảm biến thông minh đóng vai trò “đôi mắt” giúp LG Dualcool AI chủ động xử lý hao phí điện năng. Cảm biến con người nhận diện sự hiện diện trong phạm vi 5 m để tối ưu hướng gió, tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm hoặc tắt máy khi phòng trống. Kết hợp cùng cảm biến phát hiện cửa mở để hạn chế thất thoát nhiệt, thiết bị tự động điều chỉnh vận hành thông minh, giúp người dùng tận hưởng sự tiện nghi mà vẫn đạt hiệu quả tiết kiệm điện.

Trải nghiệm trọn vẹn với điều hòa AI

LG Dualcool AI mang lại trải nghiệm thoải mái nhờ công nghệ AI Air, tự động điều chỉnh công suất theo mật độ người và thói quen sinh hoạt. Kết hợp cùng thiết kế cánh vẫy kép Dual Vane, luồng khí được phân bổ đều và nhanh chóng, loại bỏ tình trạng chênh lệch nhiệt độ trong phòng.

Nhờ khả năng điều hướng linh hoạt, thiết bị tránh thổi gió trực tiếp vào người, loại bỏ cảm giác lạnh buốt cục bộ. Việc tập trung làm mát đúng khu vực không chỉ bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp, mà còn giúp hệ thống vận hành ở mức công suất tối ưu và tiết kiệm điện năng.

LG Dualcool AI nâng cao trải nghiệm bằng khả năng duy trì độ ẩm cân bằng, giúp không gian luôn thoáng đãng, không bị khô hanh. Đây là yếu tố giúp bảo vệ làn da và hệ hô hấp, mang lại cảm giác dễ chịu cho gia đình.

Công nghệ Plasmaster Ionizer++ trên LG Dualcool AI tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn.

Ngoài ra, LG Dualcool AI được trang bị loạt công nghệ chăm sóc cho gia đình. Màng lọc bụi mịn PM2.5 giúp loại bỏ hạt bụi siêu nhỏ trong không khí, trong khi công nghệ Plasmaster Ionizer++ có khả năng hỗ trợ tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, góp phần mang lại môi trường an toàn hơn. Thiết bị sở hữu bộ đôi làm sạch: Chế độ tự động làm khô ngăn nấm mốc, mùi hôi và tính năng đóng băng làm sạch giúp vệ sinh sâu dàn lạnh, rửa trôi bụi bẩn để mang lại bầu không khí trong lành.

Với chỉ số CSPF 7.62, LG Dualcool AI thiết lập chuẩn mực mới về tiết kiệm điện và vận hành thông minh. Giữa bối cảnh mùa hè khắc nghiệt, đây chính là giải pháp để tận hưởng không gian mát lành mà không còn nỗi lo “toát mồ hôi” vì hóa đơn tiền điện.