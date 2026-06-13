Tin mừng cho ai vừa kịp mua điện thoại

Giá chip nhớ tăng mạnh đang gây áp lực lên smartphone giá rẻ. Một số mẫu máy có thể quay lại cấu hình 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ.

Cấu hình cơ bản của nhiều smartphone giá rẻ bị cắt giảm. Ảnh: DPA.

Nhiều mẫu smartphone giá rẻ tại Trung Quốc có thể quay lại cấu hình 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Đây là mức từng phổ biến nhiều năm trước. Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh giá chip nhớ tăng mạnh trên toàn cầu.

Theo TechWeb, một số blogger công nghệ Trung Quốc gần đây nhận thấy các thương hiệu con của những hãng smartphone lớn đang tập trung vào phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên, cấu hình của các mẫu máy mới không còn hấp dẫn như trước. Một số sản phẩm vẫn dùng màn hình LCD. Điểm gây chú ý nhất là tùy chọn bộ nhớ có thể lùi về mức 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong.

Điều này tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người dùng cho rằng thị trường smartphone giá rẻ đang “quay lại 10 năm trước”. Nhận định này xuất phát từ việc phân khúc bình dân từng có giai đoạn nâng cấu hình rất nhanh. Mức 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ từng xuất hiện trên nhiều mẫu máy có giá dễ tiếp cận.

Nguyên nhân chính đến từ giá bộ nhớ. TechWeb cho rằng chi phí DRAM và NAND tăng mạnh đã buộc các hãng phải điều chỉnh chiến lược cấu hình. Với điện thoại giá rẻ, biên lợi nhuận thường thấp. Vì vậy, nhà sản xuất khó giữ cấu hình cao nếu chi phí linh kiện tăng quá nhanh.

Dữ liệu từ TrendForce cho thấy áp lực này không chỉ nằm ở smartphone. Đơn vị nghiên cứu này từng dự báo giá hợp đồng DRAM truyền thống trong quý I/2026 tăng 55-60% so với quý trước. Giá NAND Flash cũng được dự báo tăng 33-38%. Nguyên nhân là các nhà cung cấp chuyển năng lực sản xuất sang máy chủ và bộ nhớ băng thông cao cho AI.

Counterpoint Research còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Theo báo cáo của đơn vị này, giá bộ nhớ trong quý I đã tăng 80-90% so với quý IV/2025. DRAM, NAND và HBM đều lập đỉnh mới. Đây là những linh kiện quan trọng trong smartphone, PC và máy chủ AI.

Sự bùng nổ AI đang làm thay đổi thị trường chip nhớ. Các trung tâm dữ liệu cần nhiều DRAM, HBM và SSD doanh nghiệp. Những đơn hàng này có giá trị cao hơn. Vì vậy, nguồn cung cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp.

Trong thời gian tới, các mẫu smartphone có dung lượng cao nhiều khả năng vẫn giữ giá cao. Các phiên bản 12 GB RAM hoặc 256 GB bộ nhớ có thể không còn là lựa chọn mặc định ở nhóm giá rẻ. Thay vào đó, cấu hình thấp hơn có thể quay lại để giúp nhà sản xuất kiểm soát giá bán.