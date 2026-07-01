Mô hình AI giá rẻ mới của Trung Quốc 'đe dọa' ChatGPT, Claude

Một mô hình AI giá rẻ mới của Trung Quốc đang bám đuổi sát sao các ông lớn Thung lũng Silicon của Mỹ như Anthropic và OpenAI ngay tại sân nhà.

GLM-5.2 không hề kém cạnh so với các mô hình AI ChatGPT, Claude mới nhất. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi DeepSeek gây chấn động thị trường vào đầu năm ngoái với mô hình mạnh mẽ nhưng có chi phí vận hành siêu rẻ, người dùng công nghệ toàn cầu luôn đứng trước hai sự lựa chọn giữa các sản phẩm giá mềm nhưng kém tinh vi hơn từ Trung Quốc hoặc các mô hình ngốn hàng tỷ USD để phát triển và có biểu phí tương đối cao của OpenAI và Anthropic.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của GLM-5.2 - mô hình được startup Z.ai (Zhipu AI) có trụ sở tại Bắc Kinh trình làng vào tháng trước - đang xóa nhòa khoảng cách đó và thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ phương Tây.

Mô hình AI "tân binh" ghi điểm

GLM-5.2 đang khiến Thung lũng Silicon xôn xao nhờ năng lực lập trình và vận hành AI agent ấn tượng, có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp với lượng câu lệnh tối giản nhưng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ Mỹ.

Sức hút của tân binh này thể hiện ở việc nó nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sử dụng trên các nền tảng dành cho nhà phát triển bên thứ ba như OpenRouter, vượt qua cả các mô hình của Anthropic.

Sản phẩm của Z.ai nhận được cơn mưa lời khen từ các nhà điều hành công nghệ lớn, bao gồm CEO Sridhar Ramaswamy của nền tảng dữ liệu đám mây Snowflake cho đến nhà đầu tư mạo hiểm danh tiếng Marc Andreessen.

Trên chương trình All-In podcast, ông David Sacks - chuyên gia AI của chính quyền Tổng thống Donald Trump - đánh giá GLM-5.2 "chỉ kém Opus 4.8 (của Anthropic) một chút và đứng ngang hàng với GPT 5.5 (của OpenAI)", đồng thời đưa ra lời cảnh báo đanh thép: "Chúng ta không thể chấp nhận làm những điều làm chậm bước tiến của các công ty Mỹ".

Giới chuyên gia phân tích việc Washington chậm trễ gỡ bỏ các rào cản đối với hai mô hình Fable và Mythos của Anthropic, kết hợp với việc công bố muộn màng dòng GPT-5.6 của OpenAI đã vô hình trung đẩy nhu cầu toàn cầu về phía mô hình Trung Quốc.

Ông Brian Tse - nhà sáng lập kiêm CEO của Concordia AI chuyên tư vấn an toàn AI tại Bắc Kinh - chỉ ra: "Cộng đồng lập trình quốc tế ngày càng nhận thức rõ rằng việc phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình API độc quyền đặt tại Mỹ mang lại rủi ro rất lớn".

Mô hình AI mới từ Trung Quốc được đánh giá là tiết kiệm và hiệu quả hơn so với các đối thủ kỳ cựu chịu nhiều sức ép giá cả từ chuỗi cung ứng. Ảnh: z.ai.

Sự đón nhận nồng nhiệt dành cho GLM-5.2 cũng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp mã nguồn mở tiết kiệm hơn, trong bối cảnh dễ bị tổn thương bởi chi phí leo thang và khó dự đoán của các công cụ AI agent nguồn đóng vốn ngốn rất nhiều token (đơn vị đo lường dữ liệu sử dụng).

Hiện tại, GLM-5.2 đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng trí tuệ LLM tổng thể của Artificial Analysis và giữ vị trí á quân trong danh sách lập trình front-end của Code Arena.

Đáng chú ý, mô hình này đạt được hiệu suất trên khi chỉ vận hành với mức chi phí bằng khoảng 1/6 so với các dòng máy đóng tiên phong của Mỹ như Claude hay GPT. Dù Z.ai không tiết lộ số tiền đã đổ vào dự án này, nhà sáng lập Tang Jie từng tự tin tuyên bố trong một phản hồi gửi đến Elon Musk trên mạng xã hội X rằng startup Trung Quốc này hoàn toàn có thể tạo ra một mô hình sánh ngang với dòng Fable của Anthropic trước khi quý I năm sau.

Ông Tiezhen Wang, cựu lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hugging Face, phân tích: "Sự chuyển dịch mà GLM-5.2 mang lại là biến mô hình mã nguồn mở thành một sản phẩm có thể sử dụng được ngay mà không cần qua các hệ thống tinh chỉnh phức tạp. Điều này hạ thấp đáng kể rào cản gia nhập cho việc áp dụng mã nguồn mở".

Thách thức và cơ hội của AI GLM-5.2

Dẫu vậy, rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng trên quy mô lớn của GLM-5.2 tại phương Tây vẫn là bài toán bảo mật dữ liệu. Mối lo ngại này khiến các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực chịu sự quản lý nghiêm ngặt như ngân hàng và an ninh mạng, tỏ ra dè dặt.

Bà Wei Sun, chuyên gia phân tích AI cấp cao tại Counterpoint Research, lưu ý: "Tại EU và Mỹ, một số khách hàng, đối tác và các ngành chịu sự quản lý nghiêm ngặt đơn giản là không sẵn sàng chấp nhận các mô hình Trung Quốc trong hệ thống AI của họ, bất kể hiệu suất kỹ thuật hay giá cả ra sao".

Bất chấp các rào cản chính trị, số liệu thực tế chứng minh dòng chảy công nghệ Trung Quốc vẫn đang tiến công mạnh mẽ.

Một báo cáo từ tổ chức phi lợi nhuận RAND dựa trên dữ liệu lưu lượng truy cập web tại 135 quốc gia cho thấy thị phần toàn cầu của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Trung Quốc đã nhảy vọt từ 3% lên 13% chỉ trong vòng hai tháng sau khi DeepSeek tung ra dòng R1 vào tháng 1 năm ngoái.

Đà tăng trưởng này diễn ra mạnh nhất tại các nước đang phát triển và các quốc gia có mối quan hệ kinh tế - chính trị chặt chẽ với Bắc Kinh. Giới chuyên gia nhận định đối với các startup công nghệ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc vận hành mô hình trên các nhà cung cấp đám mây của Mỹ hoặc máy chủ nội bộ của chính doanh nghiệp đã đủ để giải tỏa nỗi lo rò rỉ dữ liệu.

Ông Poe Zhao, nhà phân tích công nghệ Trung Quốc kiêm người sáng lập bản tin Hello China Tech, đúc kết: "Các nhà phát triển có xu hướng ít quan tâm đến việc mô hình đến từ đâu hơn là liệu nó có hoạt động tốt không, chi phí bao nhiêu và họ có thể triển khai hoặc truy cập nó một cách đáng tin cậy hay không. Kịch bản khả dĩ là các doanh nghiệp sẽ sử dụng song song nhiều nguồn thay vì thay thế OpenAI hay Anthropic ngay lập tức".