Siêu AI mạnh nhất thế giới được mở khóa

Chính phủ Mỹ chính thức cho phép Anthropic phát hành trở lại hai mô hình AI mới nhất, nhưng giới hạn quyền truy cập vào Mythos 5 cho 100 tổ chức "đáng tin cậy".

Mô hình Mythos 5 chỉ được cung cấp đến một số doanh nghiệp Mỹ thuộc diện "đối tác đáng tin cậy". Ảnh: Adobe Stock.

Theo thông báo của Anthropic, chính phủ Mỹ đã cho phép công ty phát hành trở lại mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ mang tên Claude Mythos 5 tới một số tổ chức "đáng tin cậy" trong nước.

Động thái này đánh dấu việc đảo ngược một phần sắc lệnh đình chỉ quyền truy cập được ban hành cách đây hai tuần vì những lo ngại rủi ro an ninh quốc gia.

Reuters dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ hơn 100 công ty và tổ chức sẽ có quyền truy cập vào Mythos 5, bao gồm nhiều tập đoàn trong danh sách Fortune 500.

Hôm 12/6, ban lãnh đạo Anthropic nhận được thông báo khẩn cấp từ Nhà Trắng khi Chính phủ Mỹ chỉ cho họ vỏn vẹn 90 phút để gỡ bỏ hai mô hình AI mới nhất là Fable 5 và Mythos 5 trên toàn thị trường.

Lý do được đưa ra là các hệ thống này đe dọa đến an ninh quốc gia. Lệnh cấm ngay lập tức chặn quyền truy cập của toàn bộ người dùng và doanh nghiệp nước ngoài đối với hai công nghệ này.

Theo một nguồn tin thân cận, nội bộ Anthropic lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, hệ thống tin nhắn nội bộ của công ty với hơn 3.000 nhân viên liên tục bùng nổ các cuộc thảo luận trong hoang mang. Đáng chú ý, ban quản lý công ty phải liên tục thay đổi thông báo giải thích với cấp dưới.

Trong bảng điểm do Anthropic công bố, Fable 5/Mythos 5 vượt trội phần còn lại của thị trường ở toàn bộ thông số.

Kết quả thuyết phục hơn khi công ty AI này đặt Opus 4.8 làm tham chiếu. Mô hình này của công ty vốn được đánh giá cao về độ thông minh, khả năng làm việc, đặc biệt là lập trình tốt hơn hẳn những lựa chọn tương đương từ OpenAI hay Google.