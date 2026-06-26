Cảnh giác trò lừa Adobe

Một người dùng Photoshop bản quyền phát hiện tài khoản bị trừ thêm 1,5 triệu đồng mỗi tháng bởi hóa đơn Adobe giả mạo, có thể bị đánh cắp thông tin từ trước.

Nhiều hình thức lừa đảo giả mạo Adobe cũng từng xảy ra trước đây. Ảnh: Hoxhunt.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam đã siết chặt việc sử dụng phần mềm có bản quyền, đặc biệt trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Việc ủng hộ bản quyền và sử dụng các phần mềm trả phí như Adobe Photoshop đang ngày càng trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi của thanh toán quốc tế cũng có những rủi ro tiềm ẩn về bảo mật. Gần đây, một hình thức lừa đảo tinh vi đã xuất hiện, khi kẻ gian đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và tiến hành các giao dịch mạo danh hóa đơn Adobe, khiến nhiều nạn nhân không hề hay biết bị "trừ tiền kép" hàng tháng.

Trên Facebook, một người dùng đang đăng ký gói Photoshop chính hãng với giá 23 USD /tháng (khoảng 600.000 đồng) phát hiện điểm bất thường trong sao kê ngân hàng. Trong 3 tháng liên tiếp, bên cạnh khoản phí quen thuộc, tài khoản của người này liên tục bị trừ thêm một khoản khoảng 1,5 triệu đồng (tương đương hơn 58 USD ).

Đáng chú ý, giao dịch này hiển thị dưới tên “Adobe.com Saggart, Dubl IE", gây nhầm tưởng với khoản phí hiển nhiên trên. Người này ban đầu bỏ qua, nhưng sau đó đã kiểm tra lịch sử thanh toán trên tài khoản Adobe của mình và xác nhận hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất gói 23 USD .

Chiếc hoá đơn lạ không được tìm thấy trên hệ thống Adobe. Ảnh: NVCC.

Chủ bài viết tiếp tục dùng công cụ kiểm tra chéo Adobe Charge Finder cho giao dịch vào ngày 7/6, kết quả trả về “Không tìm thấy giao dịch trùng khớp”. Khi liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Adobe, chị phát hiện một địa chỉ email lạ đã đánh cắp thông tin thẻ để tự chi trả cho gói phần mềm của chúng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn N., người đăng bài viết trên, cho biết khả năng cao đã để lộ thông tin khi thanh toán online, một số trang cần cấp số thẻ và CVV, hoặc có thể máy POS tại các cửa hàng tiện lợi có cài đặt tracking khi quẹt thẻ. Hiện tại, chị đã báo cáo ngân hàng và Adobe nhưng vẫn đang chật vật chờ đợi hoàn tiền.

Kẻ gian có thể đã cài đặt thiết bị đọc trộm dữ liệu khi người dùng đưa thẻ cho nhân viên quẹt hoặc tiến hành mua sắm không có chứng chỉ bảo mật an toàn. Cụm “Saggart, Dubl IE” cũng ám chỉ trụ sở thanh toán của Adobe tại châu Âu, dẫn đến khả năng cao người dùng lầm tưởng với phí duy trì phần mềm.

Nếu rơi vào tình trạng này, người dùng cần hành động thật sớm để hạn chế thiệt hại. Đầu tiên, hãy khóa ngay thẻ thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc gọi hotline để chặn các giao dịch phát sinh tiếp theo.

Sau đó, người dùng cần liên hệ ngân hàng để hủy thẻ cũ, yêu cầu phát hành thẻ mới và thực hiện thủ tục tra soát đối với các khoản thanh toán gian lận. Đồng thời cũng nên thông báo cho Adobe hoặc nền tảng liên quan để khóa tài khoản kẻ gian đang sử dụng thông tin thẻ đánh cắp.

Các chuyên gia khuyến cáo nên che mã bảo mật CVV ở mặt sau thẻ sau khi đã ghi nhớ, tránh để lộ thông tin khi thanh toán. Bên cạnh đó, việc thường xuyên kiểm tra sao kê ngân hàng cũng giúp phát hiện giao dịch bất thường cho thấy thông tin thẻ đã bị lộ.