EVN cảnh báo về việc chọn tủ lạnh

Tủ lạnh lớn mang lại nhiều không gian lưu trữ hơn, nhưng cũng không phải lúc nào là lựa chọn tối ưu. Với gia đình ít người, dung tích vừa đủ thường hợp lý hơn.

Không phải gia đình nào cũng cần tủ lạnh dung tích lớn. Lựa chọn phù hợp có thể giúp tiết kiệm điện và tối ưu không gian lưu trữ. Ảnh: Getty Images.

Theo hướng dẫn của Công ty Điện lực TP.HCM, tủ lạnh là một trong những thiết bị điện hoạt động liên tục 24/7 trong gia đình. Chi phí điện năng dành cho tủ lạnh có thể chiếm khoảng 16-22% tổng lượng điện tiêu thụ trong năm. Vì vậy, việc lựa chọn đúng dung tích và sử dụng hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn nâng cao hiệu quả bảo quản thực phẩm.

Nhiều người có thói quen mua tủ lạnh dung tích lớn với suy nghĩ "dùng lâu dài cho khỏi phải đổi". Tuy nhiên, đây chưa chắc là lựa chọn tối ưu, đặc biệt với những gia đình ít thành viên.

Chọn dung tích tủ lạnh theo số người

Theo hướng dẫn của EVN, dung tích tủ lạnh nên được tính dựa trên số lượng thành viên trong gia đình và tần suất mua sắm thực phẩm.

Đối với hộ gia đình dưới 3 người và có thói quen đi chợ hàng ngày, dung tích phù hợp chỉ khoảng 100-110 lít. Nếu mua thực phẩm 2 ngày một lần, dung tích có thể tăng lên 120-130 lít. Trường hợp chỉ đi chợ một lần mỗi tuần, gia đình nên lựa chọn tủ lạnh từ 180-200 lít.

Khuyến nghị dung tích máy lạnh phù hợp với từng gia đình.

Với các gia đình từ 4-5 người, dung tích phù hợp dao động từ 130-230 lít tùy tần suất mua thực phẩm. Đối với gia đình từ 6 người trở lên, nên ưu tiên các mẫu tủ lạnh có dung tích từ 250 lít trở lên để đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm lớn.

Nhu cầu dự trữ thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn dung tích tủ lạnh. Ảnh: Getty Images.

Tài liệu công ty điện lực cho biết việc sử dụng tủ lạnh quá lớn so với nhu cầu thực tế không mang lại nhiều lợi ích. Không gian dư thừa khiến thiết bị phải làm lạnh một thể tích lớn hơn mức cần thiết, làm tăng điện năng tiêu thụ trong khi hiệu quả sử dụng không tương xứng.

Ngoài dung tích, người dùng cũng nên ưu tiên các mẫu tủ lạnh đạt nhãn năng lượng 5 sao và sử dụng công nghệ máy nén biến tần (Inverter). Theo EVN, công nghệ này có thể giúp tiết kiệm khoảng 25-30% điện năng so với các dòng tủ lạnh thông thường.

Một điểm đáng chú ý khác là các dòng tủ nhiều ngăn hoặc nhiều cánh có thể giúp giảm thất thoát hơi lạnh khi sử dụng. Người dùng chỉ cần mở đúng ngăn chứa thực phẩm cần lấy thay vì mở toàn bộ khoang lạnh.

Sử dụng đúng cách để tránh lãng phí điện

Ngay cả khi đã chọn đúng dung tích, thói quen sử dụng hàng ngày vẫn ảnh hưởng đáng kể đến lượng điện năng tiêu thụ.

EVN khuyến cáo người dùng không nên cho thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh. Nhiệt độ và độ ẩm tăng đột ngột sẽ khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn để đưa nhiệt độ về mức cài đặt. Thực phẩm cũng nên được bọc kín trước khi bảo quản. Điều này không chỉ giúp hạn chế mùi mà còn giảm lượng hơi ẩm phát sinh trong tủ, từ đó giảm tải cho hệ thống làm lạnh.

Độ ẩm phát sinh từ thực phẩm không được bọc kín có thể khiến tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ ổn định. Ảnh: Getty.

Đối với nhiệt độ vận hành, EVN khuyến nghị ngăn thực phẩm tươi như trứng, sữa và đồ chín nên duy trì khoảng 4°C, ngăn mát bảo quản thịt cá trong ngày khoảng 2°C, ngăn rau quả và đồ uống khoảng 12°C. Với ngăn đông bảo quản dài hạn, mức nhiệt tham chiếu là -18°C, trong khi ngăn đông bảo quản ngắn hạn như làm đá hoặc bảo quản kem nên duy trì khoảng -8°C. Người dùng cũng không nên cài đặt tủ ở mức lạnh nhất nếu không thực sự cần thiết. Với đa số tủ lạnh gia đình, mức 3 hoặc 4 thường đã đủ để bảo quản thực phẩm hiệu quả.

Ngoài ra, nên hạn chế mở cửa tủ lạnh quá lâu hoặc mở ra đóng vào liên tục, bởi không khí nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào khiến hệ thống làm lạnh phải hoạt động nhiều hơn. EVN khuyến nghị vệ sinh dàn ngưng từ 1-2 lần mỗi năm bằng cách rút điện và dùng bàn chải mềm hoặc khăn khô để loại bỏ bụi bẩn. Bụi tích tụ lâu ngày có thể làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt và khiến tủ tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra gioăng (lớp cao su mềm chạy dọc theo mép cánh cửa tủ lạnh) định kỳ cũng rất quan trọng bởi gioăng bị hở sẽ khiến hơi lạnh thất thoát liên tục.

Việc bảo dưỡng định kỳ cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất vận hành của tủ lạnh. Ảnh: Getty Images.

Tủ lạnh nên được đặt ở nơi thông thoáng, cách tường từ 15-20 cm, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc các nguồn nhiệt như bếp nấu để hệ thống làm lạnh hoạt động hiệu quả hơn.

Dung tích phù hợp, cách cài đặt nhiệt độ và thói quen sử dụng mới là những yếu tố quyết định mức tiêu thụ điện thực tế của tủ lạnh. Với một thiết bị có mặt trong hầu hết mọi gia đình, những điều chỉnh nhỏ này có thể mang lại hiệu quả đáng kể trong suốt nhiều năm sử dụng.