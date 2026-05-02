Đừng ngắt điện những thứ này khi vắng nhà

  • Thứ bảy, 2/5/2026 07:23 (GMT+7)
Router Wi-Fi, camera an ninh, tủ lạnh là những thiết bị nên duy trì nguồn điện kể cả khi người dùng vắng nhà để đi du lịch, công tác...

Duy trì nguồn điện cho router Wi-Fi giúp hệ thống nhà thông minh vận hành ổn định. Ảnh: CNET.

Trước khi rời khỏi nhà, người dùng thường có thói quen rút phích cắm thiết bị điện tử. Về lý thuyết, hành động này giúp giảm tiêu thụ năng lượng, tránh sự cố đáng tiếc.

Theo Cục Quản lý Cứu hỏa Mỹ, thiết bị điện tử gây ra khoảng 23.700 vụ cháy trong năm 2023, gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, việc người dùng cẩn trọng với nguồn điện trong gia đình là có cơ sở.

Dù vậy, không phải thiết bị nào cũng nên rút phích cắm mỗi khi ra khỏi nhà. Việc duy trì nguồn điện cho một nhóm thiết bị có thể giúp bảo vệ tài sản, giữ không gian vận hành ổn định trong lúc người dùng vắng mặt.

Đầu tiên, Internet hiện nay đóng vai trò quan trọng với nhiều thiết bị gia dụng. Nhiều người lầm tưởng rằng tắt bộ định tuyến (router) Wi-Fi và modem sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện đáng kể.

Theo Saga, bản thân modem hay bộ định tuyến (router) không tiêu thụ quá nhiều năng lượng khi hoạt động. Ngắt điện router có thể ảnh hưởng đến nhiều thiết bị như camera an ninh, bộ điều chỉnh nhiệt độ...

Ngoài kết nối Internet, các hệ thống đèn hẹn giờ bật/tắt, hệ thống báo cháy cũng nên được duy trì nguồn điện. Nếu sử dụng chuông cửa video và muốn theo dõi người ra vào trước cửa, người dùng cũng không nên tắt điện.

Nhóm thiết bị cần chú ý tiếp theo là tủ lạnh, tủ đông chứa thực phẩm, vốn được thiết kế để chuyên biệt để hoạt động liên tục trong thời gian dài. Theo Southern Living, việc ngắt điện có thể làm hỏng thực phẩm bên trong do không được duy trì nhiệt độ phù hợp.

Theo khuyến cáo từ General Electric, nếu đã dọn sạch đồ ăn bên trong, người dùng có thể ngắt điện tủ lạnh để tiết kiệm điện, đặc biệt trước những chuyến đi dài ngày. Nếu rút điện, nên đặt sẵn khay hứng nước đá chảy bên dưới tủ.

Trong trường hợp duy trì nguồn điện, hãy kiểm tra xem tủ lạnh hay tủ đông có hoạt động bình thường hay không, đồng thời chỉnh tăng vài độ để giảm chi phí vận hành.

Thiết bị này tiêu thụ ít điện năng hơn khi khoang chứa được lấp đầy. Theo Saga, việc lấp đầy các khoảng trống bằng chai nước sẽ giúp duy trì độ lạnh hiệu quả và tiết kiệm tiền điện.

Đây là cách tra cứu tiêu thụ điện giờ cao điểm

Khung giờ cao điểm về điện vừa được điều chỉnh theo bối cảnh mới, dành cho khách hàng kinh doanh, sản xuất hoặc có sản lượng tiêu thụ lớn.

16:11 27/4/2026

Mua máy lạnh, đừng bỏ qua những chỉ số này

Các chỉ số như EER hay CSPF thể hiện trực tiếp khả năng tối ưu năng lượng của máy lạnh, giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp và tiết kiệm điện.

11:26 21/4/2026

Bật máy lạnh cả ngày, tốn bao nhiêu tiền điện?

Mức tiêu thụ điện của máy lạnh không cố định mà phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm tần suất sử dụng, nhiệt độ môi trường hay tình trạng bảo trì.

08:00 17/4/2026

Phúc Thịnh

    Claude bị ‘bỏ rơi’ trong cuộc đua quân sự

    18:10 2/5/2026

    Lầu Năm Góc ký thỏa thuận mật với nhiều công ty công nghệ lớn để sử dụng AI cho mục đích quân sự, trong khi Anthropic vẫn kiên quyết với định hướng riêng.

    Màn tái xuất sau 10 năm của ông chủ DJI

    17:10 2/5/2026

    Là một trong những doanh nhân công nghệ có cá tính mạnh nhất của Trung Quốc, Wang Tao, nhà sáng lập DJI bỗng nhiên biến mất 10 năm khỏi công chúng.

    Quán cà phê AI ở châu Âu

    16:14 2/5/2026

    Một quán cà phê tại Stockholm đang gây chú ý khi để AI đảm nhiệm toàn bộ vai trò quản lý, từ tuyển dụng nhân sự, lên menu đến đặt hàng nguyên vật liệu.

