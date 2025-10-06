Mijia Refrigerator Cross Door 510 L - tủ lạnh 4 cửa cho bếp hiện đại

Mijia Refrigerator Cross Door 510 L với không gian lưu trữ rộng rãi, kết hợp ngăn iFresh có thể điều chỉnh nhiệt độ, công nghệ Ag+ Fresh kháng khuẩn giúp giữ thực phẩm tươi ngon.

Với khả năng điều khiển từ xa qua Xiaomi Home và vận hành êm ái, tủ lạnh không chỉ là nơi bảo quản thực phẩm mà còn là trợ lý thông minh, mang đến trải nghiệm tiện nghi, hiện đại cho căn bếp của gia đình trẻ.

Ngăn chứa lớn và linh hoạt, có thể điều chỉnh nhiệt độ

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510 L mang đến không gian lưu trữ rộng rãi, với nhiều ngăn chứa đồ riêng biệt: Ngăn mát, ngăn đông và ngăn iFresh linh hoạt giúp bảo quản rau củ, trái cây và thịt cá luôn tươi ngon. Ngăn iFresh có thể điều chỉnh nhiệt từ -1 độ C đến 5 độ C, lý tưởng để giữ sữa mẹ hay bảo quản trái cây cả tuần mà vẫn giữ trọn hương vị.

Mijia 510 L mở rộng không gian lưu trữ, nâng tầm trải nghiệm bếp hiện đại.

Tủ có ngăn chứa thông minh và dung tích lớn, do đó bạn dễ dàng sắp xếp giỏ đồ đi chợ cuối tuần gọn gàng. Khi nấu ăn, bạn chỉ cần mở tủ là có ngay nguyên liệu cần dùng. Chế độ làm lạnh nhanh như Super Cool, Super Freeze hay Auto phù hợp ướp lạnh đồ uống cho buổi tiệc tại gia, giữ thực phẩm tươi lâu và giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn.

Ngăn iFresh linh hoạt giữ trọn hương vị thực phẩm cả tuần.

Đặc biệt, công nghệ Ag+ Fresh với module ion bạc giúp kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả, loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, bao gồm E. coli, đồng thời giảm mùi cá, hải sản và thực phẩm hỏng. Nhờ đó, rau củ giữ độ giòn, thịt cá không lẫn mùi giữa các ngăn, đảm bảo bữa ăn luôn tươi ngon và an toàn.

Trợ lý thông minh cho căn bếp gia đình

Không chỉ bảo quản thực phẩm, Mijia Refrigerator Cross Door 510 L còn là “trợ lý thông minh” trong căn bếp gia đình. Nhờ kết nối Wi-Fi và ứng dụng Xiaomi Home, ngay cả khi đang ở siêu thị, bạn vẫn có thể mở điện thoại để kiểm tra dung lượng tủ, điều chỉnh nhiệt độ hoặc bật chế độ làm lạnh nhanh trước khi mang thực phẩm về. Khi nấu ăn, chỉ cần bạn gọi “Hey Google” hoặc “Alexa”, tủ sẽ thay đổi chế độ rảnh tay, giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên tiện lợi hơn.

Người dùng có thể kiểm soát nhiệt độ tủ lạnh mọi lúc, mọi nơi qua Xiaomi Home.

Tủ lạnh dễ dàng kết nối hệ sinh thái nhà thông minh, đồng thời được trang bị khả năng cập nhật OTA và tự động chẩn đoán liên tục 24/7, duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Khi cửa tủ mở quá 2 phút, hệ thống lập tức gửi cảnh báo, vừa ngăn thất thoát hơi lạnh vừa đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản an toàn và tiết kiệm điện năng.

Hai máy nén biến tần inverter vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn, tạo không gian yên tĩnh giúp trẻ nhỏ dễ ngủ và người lớn tuổi thoải mái nghỉ ngơi. Cửa mở 90 độ vẫn có thể kéo trọn ngăn chứa, trong khi bảng điều khiển cảm ứng cho phép đổi chế độ làm lạnh hay chỉnh nhiệt độ bằng một chạm.

Thiết kế tinh tế, điểm nhấn cho căn bếp gia đình

Ngoại hình tinh giản với gam màu xám đá kết hợp lớp hoàn thiện vân đá mang đến vẻ sang trọng, hòa hợp nhiều kiểu nội thất. Mijia Refrigerator Cross Door 510 L không đơn thuần là nơi cất giữ thực phẩm, mà còn trở thành điểm nhấn trong căn bếp, phản ánh gu thẩm mỹ và lối sống hiện đại của gia đình trẻ.

Thiết kế gam xám đá mang lại vẻ sang trọng, hòa hợp mọi không gian nội thất.

Tủ lạnh có dung tích lớn và tích hợp công nghệ thông minh, nhờ đó từng bữa ăn đều được nâng niu trọn vẹn hương vị. Thiết kế tinh tế và màu sắc sang trọng giúp tủ lạnh 4 cửa Mijia Refrigerator Cross Door 510 L trở thành tâm điểm sang trọng của mọi căn bếp.

Với mức giá từ 16 triệu đồng, Mijia Refrigerator Cross Door 510 L là lựa chọn cho gia đình trẻ yêu thích tiện nghi, phong cách và muốn biến căn bếp thành nguồn cảm hứng mỗi ngày.

Đặc biệt, trong giai đoạn mở bán từ 27/9 đến 10/10, khi mua tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510 L, người dùng được giảm 1 triệu đồng và hưởng ưu đãi trả góp 0%. Tủ lạnh còn được bảo hành chính hãng 2 năm, riêng máy nén inverter lên đến 10 năm, mang lại sự an tâm lâu dài cho người sử dụng.

Độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết sản phẩm tại đây.