Săn ưu đãi đến hơn 6 triệu đồng khi mua Xiaomi 15T series tại TGDĐ

Xiaomi 15T series chính thức mở đặt trước vào 17h ngày 25/9 tại Thế Giới Di Động với mức giá từ 13,99 triệu đồng cùng gói ưu đãi ra mắt trị giá hơn 6 triệu đồng.

Dòng T series của Xiaomi vốn nổi danh với việc mang đến những sản phẩm được trang bị nhiều tính năng cao cấp kèm mức giá dễ tiếp cận, nay còn được Thế Giới Di Động “tiếp lửa” bằng loạt ưu đãi giá trị.

Theo đó, khi đặt trước sản phẩm, người dùng sẽ được chọn ngay quà tặng gồm loa Xiaomi Sound Party trị giá 2,99 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 1 triệu đồng. Bên cạnh đó là 4.000 suất ưu đãi giảm ngay 1 triệu đồng.

Ngoài ra, khi mang chiếc điện thoại cũ đến, người dùng còn có thể nhận thêm khoản trợ giá lên đời đến 2,5 triệu đồng qua chương trình “Thu cũ đổi mới”. Như vậy, khách hàng có thể sở hữu chiếc smartphone mới này với tổng ưu đãi đến hơn 6 triệu đồng.

Xiaomi 15T series sở hữu cụm camera ấn tượng, tính năng cao cấp và mức giá dễ tiếp cận.

Cùng với đó, mọi lo lắng tài chính hứa hẹn đều được xóa tan với chính sách trả chậm 0% lãi suất linh hoạt. Đặc biệt, Xiaomi còn tặng gói đặc quyền bảo vệ toàn diện với 24 tháng bảo hành cùng 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình, mang lại sự an tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Dòng Xiaomi 15T gồm 2 phiên bản Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro, có mức giá khởi điểm từ 13,99 triệu đồng. Xiaomi 15T mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh “spotlight” với hệ thống ống kính quang học Leica Summilux danh giá. Camera chính 23 mm có độ phân giải 50 MP, kết hợp camera tele 46 mm và camera siêu rộng 15 mm, mang đến khả năng sáng tạo không giới hạn, từ những bức ảnh chân dung xóa phông nghệ thuật đến khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Xiaomi 15T series được trang bị bộ phụ kiện cao cấp đi kèm gồm củ sạc siêu tốc, cáp sạc, ốp lưng bảo vệ…

Không chỉ là một cỗ máy nhiếp ảnh, Xiaomi 15T còn là thiết bị giải trí đỉnh cao. Máy sở hữu màn hình bảo vệ mắt 6,83 inch với độ phân giải 1,5K sắc nét và tần số quét 120 Hz mượt mà. Đặc biệt, với độ sáng tối đa tới 3.200 nits, người dùng có thể thoải mái sử dụng ngoài trời nắng gắt.

Xiaomi 15T được trang bị Dimensity 8400-Ultra - vi xử lý đã qua tinh chỉnh đặc biệt để cân bằng giữa hiệu năng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Viên pin dung lượng lớn 5.500 mAh cùng sạc nhanh 67 W HyperCharge cho phép người dùng sử dụng cả ngày dài. Máy được tích hợp Xiaomi HyperAI giúp tối ưu hiệu năng, kết nối liền mạch giữa các thiết bị và đơn giản hóa mọi tác vụ hàng ngày. Hoàn thiện cho trải nghiệm là chuẩn kháng nước và bụi IP68, sẵn sàng đối mặt mọi thử thách thời tiết.

Xiaomi 15T series được trang bị chuẩn IP68 chống nước với độ sâu đến 3 m cùng kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i bảo vệ mặt trước.

Trong khi đó, là phiên bản cao cấp nhất, Xiaomi 15T Pro được nâng cấp toàn diện để mang đến trải nghiệm đỉnh cao. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là camera tele Leica 5x Pro chuyên nghiệp - ống kính tele 5x đầu tiên trong dòng Xiaomi T. Camera này sử dụng cảm biến JN5 với tiêu cự tương đương 115 mm, cho phép zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và ultra zoom 20x. Nhờ đó, người dùng có thể bắt trọn những khoảnh khắc ở khoảng cách cực xa với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Đây là tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship hàng đầu.

Trải nghiệm thị giác trên Xiaomi 15T Pro được đẩy lên tầm cao mới với màn hình bảo vệ mắt 6,83 inch có tần số quét 144 Hz, giúp mọi thao tác cuộn lướt, chuyển cảnh trên phim hay các pha combat trong game đều diễn ra mượt mà. Màn hình Xiaomi 15T series cũng mang lại trải nghiệm lý tưởng khi viền mỏng và cân đối chỉ 1,5 mm.

Xiaomi 15T Pro được trang bị vi xử lý Dimensity 9400+. Đây là con chip đầu bảng, mang lại sức mạnh xử lý đủ để chinh phục mọi tựa game với đồ họa nặng nhất. Bên cạnh đó, máy còn gây ấn tượng mạnh với công nghệ sạc siêu tốc 90 W HyperCharge, có khả năng sạc đầy viên pin 5.500 mAh chỉ trong thời gian rất ngắn, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho mọi tác vụ. Sản phẩm đang được mở đặt trước với mức giá từ 18,49 triệu đồng tại Thế Giới Di Động.

Các thiết bị màu Gold sang trọng, tinh tế tạo nên “Bộ sưu tập hoàng kim” với trải nghiệm đồng bộ và đẳng cấp.

Cùng với việc ra mắt 15T series, Xiaomi còn giới thiệu “Bộ sưu tập hoàng kim” (Gold Collection) độc đáo. Lấy tâm điểm là phiên bản màu vàng mocha (Mocha Gold) trên Xiaomi 15T Pro và vàng hồng (Rose Gold) trên Xiaomi 15T đầy cuốn hút, bộ sưu tập là sự kết hợp hoàn mỹ với đồng hồ Xiaomi Watch S4 41 mm và tai nghe Xiaomi Openwear Stereo Pro phiên bản cùng tông màu.