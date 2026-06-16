Giá vàng thế giới tăng 3 phiên liên tiếp

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới tăng hơn 90 USD lên trên mốc 4.300 USD, qua đó đánh dấu phiên thứ 3 tăng liên tiếp.

Chốt phiên 15/6, giá vàng tăng hơn 90 USD lên 4.308,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 15/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm hơn 30 USD xuống sát 4.300 USD /ounce, sau đó kim loại quý liên tục trồi sụt quanh mốc 4.320- 4.340 USD /ounce. Đến giữa phiên, mặt hàng này bật tăng mạnh lên 4.366 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 5/6 và chốt phiên ở 4.308,5 USD /ounce (+ 90,2 USD ). Hợp đồng vàng tương lai giao tại Mỹ cũng kết phiên tăng 2,7% lên 4.351,6 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá kim quý tăng thêm 12,8 USD lên 4.320,3 USD /ounce, qua đó đánh dấu chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp hơn 6%.

Việc giá vàng tăng mạnh do chỉ số USD-Index giảm 0,2%, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường của Blue Line Futures, nhận định thị trường vàng đang dần gác lại cuộc xung đột và dần loại bỏ yếu tố này khỏi quá trình định giá. "Thông tin về thỏa thuận hòa bình đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD và giá dầu đi xuống, vốn là những rủi ro lớn nhất liên quan đến lạm phát và các loại tài sản khác", ông nói thêm.

Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, vàng chịu áp lực đáng kể khi giá năng lượng tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất. Điều này thường bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất, theo Reuters.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3,1%, lên 70,09 USD /ounce, bạch kim tăng 3,2%, lên 1.772,85 USD /ounce, trong khi palladium tăng mạnh 4,9%, lên 1.345,98 USD /ounce.

Như vậy, việc giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng giảm sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng và các kim loại quý phục hồi mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.

Ngược lại, giá dầu Brent và WTI đồng loạt giảm, lần lượt giao dịch ở 83,4 USD /thùng (-0,19%) và 81 USD /thùng (-0,1%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 4,76% xuống 83,17 USD /thùng, còn dầu WTI của Mỹ giảm 4,87% xuống 80,75 USD /thùng.

Ở thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chứng khoán lớn và giá trái phiếu đồng loạt tăng trong phiên giao dịch 15/6. Chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục, tương tự chỉ số STOXX 600 của châu Âu, khi thị trường kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp giảm áp lực lạm phát toàn cầu và làm giảm nhu cầu phải nâng lãi suất.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 0,92% lên 51.671,03 điểm, S&P 500 tăng 1,65% lên 7.554,29 điểm, Nasdaq tăng 3,07% lên 26.683,94 điểm, còn chỉ số MSCI toàn cầu tăng 1,71%. Diễn biến này phần nào phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước triển vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và lãi suất có thể duy trì ở mức thấp hơn dự kiến.

Đáng chú ý, cổ phiếu của SpaceX tăng vọt 19,6% sau khi công ty do Elon Musk lãnh đạo hoàn tất đợt IPO với mức định giá hơn 2.000 tỷ USD , qua đó tạo động lực cho toàn bộ nhóm công nghệ.

Về tình hình địa chính trị, dù các chi tiết chưa được công bố, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ - Iran được cho là sẽ mở lại eo biển Hormuz đang bị phong tỏa và kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Peter Cardillo, kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities, cho rằng thị trường đang phản ứng tích cực với triển vọng hòa bình, đặc biệt là khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, qua đó tạo tiền đề cho một đợt tăng giá rộng hơn của chứng khoán trong mùa hè. Thông tin này cũng được xem là tín hiệu tích cực đối với quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương trong tuần này.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp trong hai ngày 16/6 và 17/6. Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Kevin Warsh, vị Chủ tịch Fed mới.

Sau khi khuôn khổ thỏa thuận hòa bình được công bố, các nhà giao dịch đã giảm kỳ vọng về khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất hiện ở mức 58%, giảm từ gần 70% vào tuần trước.