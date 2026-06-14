Giá vàng rơi thẳng đứng, 'người châu Á' vẫn miệt mài mua

Trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại Mỹ và châu Âu có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh, nhà đầu tư châu Á vẫn tiếp tục tích lũy kim loại quý.

Dòng tiền tại châu Á vẫn chưa rời bỏ thị trường vàng. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã trải qua giai đoạn giảm đáng kể sau khi liên tục lập đỉnh trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến giảm giá đó, một xu hướng khác đang thu hút sự chú ý của giới quan sát: dòng tiền tại thị trường châu Á vẫn chưa rời bỏ thị trường vàng.

Theo phân tích của Simon White, chuyên gia tại Bloomberg, lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF có trụ sở ở châu Á vẫn tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các quỹ tương tự tại Mỹ và châu Âu bắt đầu ghi nhận dấu hiệu suy yếu.

Dù quy mô vàng nắm giữ tại các quỹ ETF châu Á hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ và châu Âu, việc dòng tiền tiếp tục chảy vào mặt hàng này cho thấy nhà đầu tư châu Á vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Châu Á và phương Tây nhìn vàng theo những cách khác nhau

Không chỉ dừng lại ở các quỹ ETF, nhiều chuyên gia cho rằng lượng vàng được mua thông qua các hình thức nắm giữ vật chất tại châu Á có thể còn lớn hơn nhiều.

Tại Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia trong khu vực, vàng từ lâu không chỉ được xem là một công cụ đầu tư mà còn là tài sản tích lũy truyền thống, đóng vai trò bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Theo giới phân tích, sự khác biệt trong hành vi đầu tư đang tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa thị trường phương Tây và châu Á.

Nếu nhà đầu tư tại Mỹ và châu Âu thường tiếp cận vàng như một tài sản trú ẩn trước những biến động ngắn hạn của nền kinh tế hoặc thị trường tài chính, nhà đầu tư châu Á lại có xu hướng xem vàng là tài sản tích lũy dài hạn.

Simon White cho rằng các quỹ ETF vàng tại châu Á đã bắt đầu tăng tốc mua vào từ năm 2024, sớm hơn đáng kể so với làn sóng đầu tư xuất hiện tại Mỹ và châu Âu vào năm 2025.

Xu hướng này diễn ra song song với hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là tại các nền kinh tế mới nổi.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Vàng vì thế tiếp tục được xem là tài sản dự trữ chiến lược.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư châu Á thường nhìn nhận vàng như một phần của bảng cân đối tài sản thay vì một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Đây cũng là lý do khu vực này thường duy trì lực mua ngay cả khi giá vàng điều chỉnh mạnh.

"Phương Tây định giá, châu Á mua vào"

Một trong những luận điểm đáng chú ý được nhắc lại trong các nghiên cứu về thị trường vàng là dòng chảy kim loại quý giữa phương Tây và phương Đông đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Nhà nghiên cứu thị trường vàng Jan Nieuwenhuijs cho rằng trong khoảng 90 năm qua, thị trường thường vận động theo một quy luật lặp lại.

Khi các nhà đầu tư tổ chức tại phương Tây gia tăng phân bổ vào vàng, giá kim loại quý có xu hướng tăng mạnh và dòng vàng vật chất được hút về các trung tâm giao dịch lớn như London hay Thụy Sĩ.

Ngược lại, khi sự quan tâm tại phương Tây giảm xuống, giá vàng điều chỉnh và nhu cầu từ châu Á lại xuất hiện, hấp thụ lượng vàng vật chất với mức giá thấp hơn.

Theo cách nhìn này, phương Tây thường đóng vai trò thiết lập mặt bằng giá ngắn hạn cho thị trường vàng, trong khi châu Á lại là lực cầu vật chất mang tính dài hạn.

Nhu cầu tích lũy vàng tại châu Á vẫn duy trì ổn định dù phương Tây đã chốt lời. Ảnh: Reuters.

Diễn biến hiện nay phần nào phản ánh mô hình đó.

Sau giai đoạn tăng "nóng", nhiều nhà đầu tư ngắn hạn đã bắt đầu chốt lời hoặc thu hẹp vị thế. Trong khi đó, nhu cầu tích lũy vàng tại châu Á vẫn duy trì ổn định.

Các chuyên gia cho rằng triển vọng của vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, xu hướng lãi suất toàn cầu và sức mạnh của đồng USD.

Nếu áp lực lạm phát giảm bớt, kỳ vọng hạ lãi suất quay trở lại và đồng USD suy yếu, vàng có thể sớm lấy lại đà tăng.

Tuy nhiên, bất kể biến động ngắn hạn ra sao, nhu cầu tích lũy vàng tại châu Á vẫn được xem là một trong những yếu tố nền tảng hỗ trợ thị trường.

"Phương Tây có thể đang giao dịch dựa trên biểu đồ giá, nhưng châu Á vẫn nhìn vàng dưới góc độ tài sản lưu giữ giá trị lâu dài", Simon White nhận định.

Quan điểm này cũng phản ánh lý do vì sao dòng tiền tại châu Á tiếp tục chảy vào vàng ngay cả trong những giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh.