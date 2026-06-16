Giá vàng trong nước đứt mạch tăng

Trong phiên giao dịch sáng 16/6, thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên liền trước.

Giá vàng trong nước "dậm chân" tại mốc 150,5 triệu đồng/lượng (bán ra) trong phiên giao dịch ngày 16/6. Ảnh: Việt Linh.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 147,9 - 150,4 triệu đồng/lượng.

Đà đi ngang trong phiên sáng nay là diễn biến hiếm có của giá vàng miếng trong nước từ đầu năm đến nay. Trên biểu đồ giá vàng hàng ngày, mặt hàng này đã ghi nhận biến động liên tục kể từ phiên giao dịch đầu năm. Có giai đoạn, giá vàng miếng SJC ghi nhận biến động lên tới gần 10 triệu đồng chỉ trong một ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 147 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 150.5

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại Công ty SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào chủ yếu dao động quanh vùng 148 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán cao nhất thị trường sáng nay là 151 triệu đồng/lượng, hiện được DOJI áp dụng với sản phẩm nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng.

Theo sau là mốc giá bán 150,5 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC, thì đang được đồng loạt các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, áp dụng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới biến động không đáng kể, hiện giao dịch quanh vùng 4.310 USD /ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 137,4 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.