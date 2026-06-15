Giá vàng trong nước đã tăng gần 14 triệu đồng sau 4 ngày

Với mức tăng 3 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (15/6), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đã lần lượt hồi phục về sát 150 triệu đồng/lượng.

Sau cú lao dốc hơn 17 triệu đồng, giá vàng miếng SJC đang trở lại mốc 150 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau chuỗi 3 phiên tăng giá liên tiếp tuần trước, thị trường vàng trong nước phiên đầu tiên của tuần này (15/6) tiếp tục chứng kiến sự bứt phá của cả vàng miếng và vàng nhẫn lên sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang neo giá vàng miếng ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương tăng 3 triệu đồng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Biên độ chênh lệch mua - bán đã được kéo xuống mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Không riêng SJC, loạt doanh nghiệp vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng nâng mạnh giá giao dịch vàng miếng sáng nay, lên sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng phiên thứ 4 liên tiếp, với tổng mức tăng lên tới 13,5 triệu đồng/lượng. Trước đợt phục hồi này, thị trường trải qua 6 phiên giảm sâu liên tiếp, có thời điểm giá vàng mất hơn 17 triệu đồng/lượng từ đỉnh gần nhất.

Dù đã bật tăng mạnh những ngày gần đây, tính chung trong vòng một tháng qua, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn 13,5 triệu đồng/lượng. Nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng cách đây một tháng hiện vẫn đang lỗ khoảng 16 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 149.5

Với mặt hàng vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng mạnh giá giao dịch sáng nay. Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC hiện giao dịch quanh 146,9 - 149,4 triệu đồng/lượng, tức tăng hơn 2 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn DOJI cũng tăng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm khoảng 2 triệu đồng, lên vùng 147 - 149,5 triệu/lượng; trong khi Phú Quý mạnh tay hơn khi tăng tới 2,5 triệu đồng, đưa giá giao dịch lên 146,5 - 149,5 triệu/lượng. Đây cũng là mức giá mà 2 thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang áp dụng.

Riêng Công ty Mi Hồng tại TP.HCM chỉ giữ mức tăng nhẹ 500.000 đồng ở chiều mua nhưng đi ngang ở chiều bán, hiện giao dịch tại vùng 147,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Đợt tăng mới của giá vàng trong nước đang song hành với đà hồi phục của giá vàng thế giới. Trong đó, giá kim loại quý giao ngay đã tăng thêm 110 USD /ounce (+2,6%) trong phiên giao dịch đang diễn ra, trở lại vùng 4.327 USD /ounce. Diễn biến này đến ngay sau khi thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

Trái ngược với vàng, thông tin này khiến giá dầu và USD giảm mạnh.

Hiện nhà đầu tư đang quan sát thêm một số thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ được công bố trong tuần này, sẽ ảnh hưởng đến giá vàng như khảo sát sản xuất Empire State, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Australia, số liệu khởi công xây nhà và giấy phép xây dựng tại Mỹ. Ngoài ra, còn các số liệu liên quan đến doanh số bán lẻ tại Mỹ, số liệu giao dịch nhà chờ xử lý tại Mỹ, quyết định chính sách tiền tệ của Fed.