Diễn biến bất ngờ của giá vàng trong nước

Sáng 20/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng nửa triệu/lượng, tạm thời trở lại mốc trên 147 triệu đồng. Dù vậy, giá hiện tại vẫn khiến người mua vàng tuần này thua lỗ.

Giá vàng trong nước bất ngờ hồi phục nhẹ vào sáng nay (20/6). Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng, để bán ra ở mức trên 147 triệu đồng.

Đây là đợt tăng giá đầu tiên của mặt hàng này sau đợt giảm sâu các phiên liền trước. Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục biến động khó lường trong cả tuần. Từ vùng giá thấp 145 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá vàng miếng đã tăng vọt lên gần 152 triệu/lượng trước khi giảm mạnh về 146 triệu đồng rồi hồi phục về vùng hiện tại.

Như vậy, trong vòng một tuần qua, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù đắp chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp vàng đưa ra, khiến toàn bộ người mua vàng tuần này vẫn đang thua lỗ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC NHẸ Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2

Với vàng nhẫn, đa số doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay, mức tăng phổ biến trong khoảng nửa triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở 144,1 - 147,1 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 143 - 146,5 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 145,3 - 147 triệu đồng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 143 - 147,5 triệu đồng/lượng. Trong khi PNJ; DOJI tăng giá vàng nhẫn tròn trơn lên vùng tương đương vàng miếng SJC, ở 144,2 - 147,2 triệu đồng.

Đáng chú ý, đà tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch cuối tuần đêm qua (giờ Việt Nam).

Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm gần 80 USD , lao dốc một mạch từ vùng trên 4.200 USD xuống gần 4.120 USD /ounce, cũng là vùng giá thấp nhất ghi nhận trong tuần này.

Nhờ nhu cầu bắt đáy của giới đầu tư, giá vàng sau đó phục hồi và tạm đóng cửa tuần ở mức 4.156,7 USD /ounce. So với cuối phiên liền trước, mức giá này vẫn thấp hơn gần 54 USD (-1,3%). Còn nếu so với một tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 3,4% tuần này.

Đồng USD tiếp tục tăng đã gây sức ép lên giá vàng, đẩy kim loại quý này liên tục giảm. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, hoặc thậm chí sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới là yếu tố chính gây ra sự sụt giảm của giá vàng trong những phiên vừa qua.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 132,5 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.