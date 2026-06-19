Giá vàng thế giới giảm 'không phanh'

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới rớt xuống dưới vùng giá 4.200 USD và đã mất hơn 3% giá trị chỉ trong vài giờ.

Trong phiên đang diễn ra, giá vàng vẫn chưa thể lấy lại đà tăng khi tiếp tục giảm xuống 4.184,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 18/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới ghi nhận một nhịp giảm mạnh từ 4.322 USD /ounce xuống 4.240 USD /ounce, trước khi phục hồi nhẹ trở lại lên 4.274 USD /ounce. Tuy nhiên dưới áp lực chốt lời của phần lớn nhà đầu tư, giá kim loại quý vẫn rớt 47,5 USD và chốt phiên ở 4.208,8 USD /ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng kết phiên giảm mạnh 3,1% xuống 4.245,9 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng vẫn chưa thể lấy lại đà tăng khi tiếp tục giảm thêm 24,1 USD xuống 4.184,5 USD /ounce. Như vậy chỉ trong 24 cũng, mặt hàng này đã mất hơn 3% giá trị.

"Yếu tố quan trọng nhất là Fed đã phát đi tín hiệu mang tính diều hâu hơn sau cuộc họp ngày hôm qua. Điều đó đã đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong năm và tiếp tục gây áp lực lên giá vàng", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt gồm yen Nhật, euro và bảng Anh, tăng 0,45% lên 100,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025. Điều này khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Trước đó một ngày, chỉ số này đã tăng tới 0,85%, mức tăng trong một phiên mạnh nhất trong hơn 3 tháng.

Ở thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 3% xuống còn 65,96 USD /ounce; giá bạch kim mất 1,9%, còn 1.703,94 USD /ounce; trong khi giá palladium giảm 2,2%, xuống 1.285,96 USD /ounce.

Đối với dầu thô, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tại Mỹ cũng giảm lần lượt xuống 79 USD /thùng (-1%) và 76 USD /thùng (0,8%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu Brent lại tăng nhẹ 0,38%, lên 79,85 USD /thùng sau khi có lúc rơi xuống 76,54 USD /thùng trong phiên. Còn hợp đồng dầu WTI giảm 19 cent (-0,25%) xuống còn 76,6 USD /thùng.

Ngược lại, trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt tăng điểm trong phiên cùng ngày nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) bật tăng mạnh 6,4%.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 72,15 điểm (+0,14%), lên 51.564,7 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 80,48 điểm (+1,08%) lên 7.500,58 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 496,28 điểm, (+1,91%), lên 26.517,93 điểm.

Do thị trường Mỹ nghỉ giao dịch vào ngày 19/6 nhân dịp lễ Juneteenth nên tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 0,93%, Nasdaq tăng 2,43% và Dow Jones tăng 0,71%, theo Reuters.

Về tình hình địa chính trị, thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông chính thức có hiệu lực, đồng thời các tàu chở dầu đã nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Các chuyên gia nhận định dòng chảy năng lượng từng bị hạn chế đang dần được khôi phục.

Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel không nên tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về độ bền vững của thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran.