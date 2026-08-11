Vingroup thay đổi logo

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Vingroup công bố bộ nhận diện logo mới với thay đổi đáng chú ý ở vị trí 5 ngôi sao.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố bộ nhận diện logo mới. Tuy nhiên, đây không phải là một sự thay đổi hoàn toàn, khi những dấu ấn quen thuộc trong logo cũ vẫn được giữ lại.

Điểm thay đổi nằm ở cách bố trí các biểu tượng nhận diện. 5 ngôi sao màu vàng được chuyển từ phía dưới lên phía trên, trong khi biểu tượng cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ và dòng chữ “VINGROUP” vẫn được giữ nguyên, với cách sắp xếp được điều chỉnh cho phù hợp với tổng thể mới.

Thay đổi về nhận diện diễn ra trong bối cảnh cơ cấu hoạt động của Vingroup đã có nhiều chuyển dịch. Từ các mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, du lịch và dịch vụ, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang ngày càng mở rộng trọng tâm sang công nghệ - công nghiệp, hạ tầng năng lượng với các lĩnh vực như xe điện, sản xuất, hạ tầng sạc, công nghệ và gần đây là không gian.

Logo mới của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: TN.

Trước thời điểm công bố logo mới, vào cuối tháng 7, Vingroup đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026. Theo đó, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 222.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng , gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ. Như vậy, sau nửa đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở mảng công nghệ - công nghiệp, Vingroup cho biết VinFast tiếp tục là thương hiệu ôtô điện có thị phần lớn nhất tại Việt Nam với 115.916 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Theo doanh nghiệp, 6 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong kỳ này đều thuộc thương hiệu VinFast, gồm Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6 và VF MPV 7.

Trên phạm vi toàn cầu, VinFast đã bàn giao 128.662 ôtô điện trong 6 tháng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng hiện vận hành 474 showroom trên thế giới, tập trung chủ yếu tại các thị trường châu Á.

Đối với mảng xe máy điện, VinFast bàn giao gần 429.175 xe, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ở trụ cột thương mại - dịch vụ, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi 134.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ hoạt động bàn giao và hợp tác trong các giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Saigon Park.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vingroup cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, lượng khách từ các thị trường như Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Ấn Độ tiếp tục tăng, qua đó giúp tỷ lệ lấp đầy tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng Vinpearl đạt 64%, tăng gần 11 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực hạ tầng, liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao làm tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) cho dự án 5 tuyến metro tại Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 306 km, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và các đô thị vệ tinh, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Ở lĩnh vực năng lượng, VinEnergo ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với SunAsia Energy để phát triển các dự án điện mặt trời tại Philippines với tổng công suất 420 MWp, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2027-2028. Theo doanh nghiệp, các dự án khi hoàn thành có thể cung cấp điện cho khoảng 278.000 hộ gia đình và giảm hơn 460.000 tấn phát thải carbon mỗi năm.