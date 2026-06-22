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Kinh doanh

Giá vàng thế giới tăng trở lại

  • Thứ hai, 22/6/2026 08:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau chuỗi giảm mạnh kéo dài, hiện giao dịch quanh 4.200 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng trở lại quanh 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch mới nhất. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 21/6 (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay có thời giảm từ 4.157 USD/ounce xuống 4.139 USD/ounce. Sau đó, kim loại quý nhanh chóng bật tăng trở lại 45,8 USD và hiện giao dịch quanh 4.200 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX giảm nhẹ 18,6 USD xuống 4.227,3 USD/ounce.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 65,9 USD/ounce, bạch kim tăng nhẹ 0,72% lên 1.676 USD/ounce trong khi palladium tăng 1,13% lên 1.254 USD/ounce.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á, phần lớn các chỉ số chứng khoán đi xuống khi những nghi ngờ xung quanh tiến trình hòa bình tại Trung Đông khiến giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng trở lại, buộc nhà đầu tư phải định giá thêm rủi ro về việc lãi suất tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao hơn, theo Reuters.

Cụ thể, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq-100 mất 0,6%. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones giảm 183 điểm, tương đương 0,4%.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các thị trường giao dịch trong sắc xanh vào đầu phiên thứ hai. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,82%, trong khi Topix tăng 1,28%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 1,58% ngay khi mở cửa, còn chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq giảm 0,51%.

Tại Australia, chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 nhích nhẹ. Còn hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) ở mức 23.846 điểm, thấp hơn mức đóng cửa gần nhất của chỉ số cơ sở là 23.924,81 điểm.

Mặt khác, giá dầu thô lại tăng mạnh trong bối cảnh những bất ổn xoay quanh xung đột tại Trung Đông tiếp tục bao trùm thị trường. Giá dầu thô WTI tại Mỹ tăng gần 3%, lên khoảng 78 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng hơn 1%, lên khoảng 81 USD/thùng.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran nếu giới lãnh đạo nước này không ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm được hậu thuẫn bởi nước này tại Lebanon.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Phó tổng thống Mỹ JD Vance gặp các quan chức Iran tại Thụy Sĩ trong vòng đàm phán đầu tiên, sau khi các cuộc thương lượng trước đó từng bị hủy bỏ.

Đáng chú ý, một nguồn tin Iran có liên lạc với phái đoàn nước này tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock cho biết với CNN rằng tiến trình đàm phán hiện đã bị đình trệ nhưng chưa đổ vỡ hoàn toàn. Theo nguồn tin, các kênh đối thoại hậu trường vẫn đang được triển khai để thuyết phục các bên tiếp tục tham gia thương lượng và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bất đồng.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Donald Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã đưa ra các cảnh báo đối với phái đoàn Iran đang tham dự đàm phán tại Thụy Sĩ.

Ông Trump đồng thời tuyên bố Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran. Đáp lại, ông Ghalibaf cho rằng các phát biểu trên phản ánh sự "tuyệt vọng" của Washington.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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