Vàng miếng SJC rơi xuống 148 triệu đồng/lượng

Chỉ sau chưa đầy một tuần, giá vàng đã mất khoảng 4 triệu đồng/lượng, khiến nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá 150 triệu đồng trở lên rơi vào cảnh thua lỗ.

Giá vàng miếng suy yếu, hiện giao dịch quanh mốc 148 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (23/6), các doanh nghiệp vàng bạc lớn trong nước như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở vùng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (22/6).

Trên biểu đồ giá hàng ngày, chỉ trong vòng 6 ngày giao dịch gần nhất, giá vàng miếng trong nước đã giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng. Hiện tại, các doanh nghiệp đang giữ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng từ ngày 17/6 tới nay đã lỗ khoảng 7 triệu đồng mỗi lượng.

Còn nếu tính từ đỉnh giá gần 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã “bốc hơi” 43 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến giảm mạnh của vàng miếng đã khiến tất cả những người mua vàng, kể cả những người mua từ mức 150 triệu đồng/lượng đều rơi vào cảnh thua lỗ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN GIẢM TIẾP Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 145 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 148

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh vùng 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 600.000 đồng so với giá chốt phiên 10/6.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng. DOJI hiện giao dịch ở 145 - 148 triệu đồng/lượng trong khi PNJ neo tại 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 144,5 - 148 triệu/lượng, Công ty Mi Hồng đang giao dịch sản phẩm vàng nhẫn 999 với người dân ở mức 145,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này đều đã giảm khoảng 500.000 đồng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ đà suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 30 USD (-0,8%) xuống 4.158 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng mỗi lượng.