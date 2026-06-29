Giá vàng thế giới giảm xuống sát 4.050 USD/ounce trước khi quay đầu tăng trở lên trên 4.070 USD/ounce. Vài giờ sau, kim loại quý lại suy yếu và giảm về vùng 4.055 USD/ounce.

Trong phiên 28/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới suy yếu về vùng 4.055 USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 28/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm gần 30 USD xuống sát 4.050 USD /ounce, sau đó bật tăng nhẹ trở lại trên 4.070 USD /ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi hiện tại, kim loại quý lại quay đầu giảm trở về mốc 4.055 USD /ounce (- 33 USD ). Hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX cũng giảm 24,3 USD xuống 4.071 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,8% xuống 58,6 USD /ounce, bạch kim giảm 0,12% xuống 1.613 USD /ounce trong khi palladium giảm 0,08% xuống quanh 1.187 USD /ounce.

Trái ngược với vàng, giá dầu thô tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, sau nhiều ngày Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau tại Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm tăng tới 1,9%, lên 73,39 USD /thùng, trước khi thu hẹp một phần mức tăng. Trong khi đó, dầu WTI tại Mỹ dao động quanh 70 USD /thùng.

Ở diễn biến khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên 28/6. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 124 điểm (+0,2%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,4%, còn hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,5%.

Phố Wall vừa khép lại một tuần giao dịch trái chiều, với xu hướng dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ để chuyển sang các lĩnh vực khác của thị trường.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm gần 2% và 4,6% trong tuần. Cổ phiếu Nvidia và Alphabet đều mất hơn 8%, trong khi Meta Platforms, Apple và Amazon đều giảm hơn 4%. Cổ phiếu SpaceX cũng lao dốc 17%. Ngược lại, chỉ số Dow Jones, vốn có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ thấp hơn, tăng 0,6% trong tuần.