Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng thế giới suy yếu

  • Thứ hai, 29/6/2026 06:54 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Giá vàng thế giới giảm xuống sát 4.050 USD/ounce trước khi quay đầu tăng trở lên trên 4.070 USD/ounce. Vài giờ sau, kim loại quý lại suy yếu và giảm về vùng 4.055 USD/ounce.

Trong phiên 28/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới suy yếu về vùng 4.055 USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 28/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm gần 30 USD xuống sát 4.050 USD/ounce, sau đó bật tăng nhẹ trở lại trên 4.070 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi hiện tại, kim loại quý lại quay đầu giảm trở về mốc 4.055 USD/ounce (-33 USD). Hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX cũng giảm 24,3 USD xuống 4.071 USD/ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,8% xuống 58,6 USD/ounce, bạch kim giảm 0,12% xuống 1.613 USD/ounce trong khi palladium giảm 0,08% xuống quanh 1.187 USD/ounce.

Trái ngược với vàng, giá dầu thô tăng trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, sau nhiều ngày Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau tại Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm tăng tới 1,9%, lên 73,39 USD/thùng, trước khi thu hẹp một phần mức tăng. Trong khi đó, dầu WTI tại Mỹ dao động quanh 70 USD/thùng.

Ở diễn biến khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên 28/6. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 124 điểm (+0,2%). Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,4%, còn hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,5%.

Phố Wall vừa khép lại một tuần giao dịch trái chiều, với xu hướng dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ để chuyển sang các lĩnh vực khác của thị trường.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm gần 2% và 4,6% trong tuần. Cổ phiếu Nvidia và Alphabet đều mất hơn 8%, trong khi Meta Platforms, Apple và Amazon đều giảm hơn 4%. Cổ phiếu SpaceX cũng lao dốc 17%. Ngược lại, chỉ số Dow Jones, vốn có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ thấp hơn, tăng 0,6% trong tuần.

Giá vàng giảm 4 tuần liên tiếp, nhà đầu tư có nên 'bắt đáy'?

Giá vàng đã có 4 tuần giảm liên tiếp, làm dấy lên kỳ vọng bắt đáy. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng kim loại quý chưa thể thoát khỏi áp lực điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

21 giờ trước

Giá vàng thế giới tăng trở lại, tiến sát mốc 4.100 USD

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh, tiến sát mốc 4.100 USD/ounce. Dù vậy, tính chung tuần qua, kim loại quý mất khoảng 2,6% giá trị.

22:40 26/6/2026

Giá vàng trong nước gây bất ngờ

Trong khi giá vàng thế giới suy yếu về vùng 4.000 USD/ounce, mỗi lượng vàng trong nước lại tăng 600.000 đồng sáng nay, kéo giá bán phục hồi lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng.

09:49 26/6/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Dow Jones Nasdaq S&P 500 giá vàng giá dầu thô Mỹ Iran hợp đồng chứng khoán

  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đọc tiếp

VN-Index co the vuot 1.900 diem tuan nay? hinh anh

VN-Index có thể vượt 1.900 điểm tuần này?

2 giờ trước 05:20 29/6/2026

0

Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng của VN-Index vẫn được bảo toàn sau tuần giao dịch khởi sắc. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi.

Chuyen bay dac biet cua Vietnam Airlines hinh anh

Chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines

9 giờ trước 22:26 28/6/2026

0

Đêm 28/6, Vietnam Airlines sẽ khai thác chuyến bay đặc biệt chở lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng hàng chục tấn thiết bị sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý