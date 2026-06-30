Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc sáng nay

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bất ngờ giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 30/6.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay (30/6). Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (30/6), giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng giảm giá giao dịch mặt hàng này ở mức tương đương SJC, tức quanh vùng 146 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã ghi nhận diễn biến giảm liên tục kể từ khi mở cửa giao dịch đầu tuần này. Biên độ giảm trong 2 phiên gần nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Còn nếu tính trong vòng một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng cũng ghi nhận mức giảm tương đương, vào khoảng 2,6 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán đang được các doanh nghiệp giữ ở mức 3 triệu đồng, khiến những người mua vàng vào cuối tuần trước đến nay đã ghi nhận khoản lỗ gần 6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 143 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 146

Diễn biến giảm tương tự cũng xảy ra đối với giá vàng nhẫn sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 142,9 triệu/lượng (mua) và 145,9 triệu đồng/lượng (bán).

Giá vàng nhẫn tại một loạt doanh nghiệp lớn cũng lùi sâu sáng nay, trong đó, Tập đoàn Phú Quý, DOJI, PNJ neo giá vàng nhẫn ở quanh vùng 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng nhẫn tròn trơn còn 142,5 - 146 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá xuống mức 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng đang niêm yết giá bán vàng nhẫn tròn 999 ở mức 144,5 triệu đồng và mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu diễn biến cùng chiều với giá vàng quốc tế. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 50 USD (-1,3%) xuống còn 3.960 USD /ounce. Tại mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 126,4 triệu/lượng, tức thấp hơn gần 20 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.