'Cá mập' lớn nhất thế giới đang bán tháo bạc

Chỉ trong 2 phiên gần nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới đã bán tháo hơn 88 tấn bạc, qua đó kéo lượng bạc nắm giữ giảm xuống còn 14.900 tấn.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) vừa xả hơn 88 tấn kim loại trắng trong 2 phiên. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã bán ròng hơn 45 tấn kim loại trong phiên giao dịch ngày 29/6, qua đó nâng tổng lượng bán ròng trong 2 ngày liên tiếp lên hơn 88 tấn. Hiện tại, quỹ này chỉ còn nắm giữ khoảng 14.900 tấn bạc. Đáng chú ý vào tuần trước, SLV đã mạnh tay mua ròng hơn 157 tấn bạc bất chấp mức giá đang trên đà giảm mạnh.

Bạc đã mất khoảng một nửa giá trị kể từ khi lập đỉnh lịch sử vào tháng 1 trong bối cảnh giá các kim loại quý đồng loạt lao dốc. Tuy nhiên, so với vàng, bạc còn giảm mạnh hơn. Các biểu đồ kỹ thuật cho thấy tỷ lệ giá vàng/bạc đang tiến sát những ngưỡng quan trọng, có thể báo hiệu bạc sẽ còn suy yếu hơn nữa so với vàng, theo Reuters.

Đà giảm của cả vàng và bạc bắt đầu từ ngày 30/1, khi thị trường xuất hiện kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ít có khả năng cắt giảm lãi suất hơn trong năm nay. Sau đó, lo ngại lạm phát gia tăng kể từ khi xung đột Mỹ với Iran bùng phát càng củng cố tâm lý này, khi giới đầu tư ngày càng chuẩn bị cho khả năng Fed sẽ phải nâng lãi suất.

Các chuyên gia nhận định giá bạc chịu áp lực mạnh hơn nhiều so với vàng, một phần do bạc vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, khiến mặt hàng này trở nên nhạy cảm hơn trước sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, bạc đã có đợt tăng giá mạnh hơn vàng trước đó nên cũng chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh lớn hơn.

Theo dữ liệu của LSEG, đà tăng của tỷ lệ giá vàng so với bạc đang có dấu hiệu mạnh lên sau khi vượt đường trung bình động 200 ngày ở mức 66,76. Đường trung bình động 200 ngày là chỉ báo kỹ thuật thường được các nhà phân tích sử dụng để làm mượt biến động giá, qua đó xác định xu hướng dài hạn rõ ràng hơn.

Nhà đầu tư nhận định mục tiêu tiếp theo của tỷ lệ vàng/bạc là 70, một ngưỡng tâm lý quan trọng vì thị trường thường đặc biệt chú ý đến các mốc số tròn. Nếu tỷ lệ vàng/bạc duy trì ổn định trên ngưỡng 70, thị trường sẽ gia tăng kỳ vọng tỷ lệ này có thể kiểm định lại đỉnh 72,74 được thiết lập ngày 6/2, trước khi hướng tới mốc 75,25 - tương ứng mức hồi phục 50% của đợt giảm tỷ lệ vàng/bạc kể từ tháng 4/2025.

Ở chiều ngược lại, nếu bạc muốn phục hồi, tỷ lệ vàng/bạc trước hết cần giảm trở lại xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, sau đó hướng về mức đáy 62,68 được thiết lập vào ngày 22/6. Nếu tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống dưới 60,56 - tương ứng mức hồi một nửa biên độ dao động trong tháng 5 và tháng 6 - thì động lực tăng giá sẽ chuyển sang hướng có lợi cho bạc.