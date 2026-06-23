'Cá mập' lớn nhất thế giới vừa mua hơn 80 tấn bạc

Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã mua gom hơn 80 tấn kim loại trắng trong phiên giao dịch gần nhất, giữa lúc giá bạc ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) vừa mua ròng hơn 84,4 tấn bạc trong ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) vừa bất ngờ mua ròng hơn 84,4 tấn bạc trong ngày 22/6, qua đó nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên trên 15.000 tấn.

Quyết định gom mạnh kim loại trắng của "cá mập bạc" lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá kim loại này ghi nhận nhịp phục hồi trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giá dầu thô giảm trước những tín hiệu mới về đàm phán Mỹ - Iran.

Cụ thể, trong phiên 22/6, giá bạc giao ngay có thời điểm tiến sát ngưỡng 67 USD /ounce, trước khi thu hẹp đà tăng và kết phiên ở 64,96 USD /ounce (+ 0,24 USD ). Tuy nhiên hiện tại, giá kim loại trắng đã giảm nhẹ 2,3 USD về quanh 62,6 USD /ounce.

Các chuyên gia Kitco nhận định hoạt động tái cơ cấu vị thế sau cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố chính kìm hãm đà tăng của bạc. Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua, nhưng thị trường vẫn đang điều chỉnh theo quan điểm chính sách ít nới lỏng hơn và khả năng lãi suất có thể được nâng vào cuối năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng từ 4,46% lên 4,5% vào cuối phiên 18/6. Hiện, các nhà giao dịch đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm, tăng mạnh so với mức 57% cách đây một tuần.

Đáng chú ý, sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách này hạn chế khả năng bứt phá của giá vàng, đồng thời khiến bạc dễ bị tổn thương hơn mỗi khi đồng USD và lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng lên.

Về tình hình địa chính trị, các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran đã đạt được những tiến triển nhất định. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận đã tạo ra "nền tảng tốt cho một thỏa thuận cuối cùng thành công".

Đối với bạc, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt vùng kháng cự 66,99- 69,02 USD /ounce. Nếu thành công, các mục tiêu kế tiếp sẽ là 71,49 USD và 72 USD /ounce. Còn phe bán đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới 64,53 USD /ounce. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, các mục tiêu giảm sâu hơn sẽ là 62,92 USD và 60 USD /ounce.