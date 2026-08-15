Hé lộ doanh nghiệp đứng sau chuỗi cà phê Phê La, Katinat

Đằng sau những thương hiệu F&B đang phủ sóng các vị trí đắc địa tại Hà Nội và TP.HCM là Hadasa Holdings, doanh nghiệp gắn với nữ doanh nhân Trương Nguyễn Thiên Kim.

Một chi nhánh Phê La tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) ghi nhận khoản đầu tư hơn 389 tỷ đồng vào CTCP Hadasa Holdings - doanh nghiệp thuộc sự kiểm soát của người có liên quan đến Vietcap.

Hadasa Holdings được thành lập ngày 11/10/2024, với vốn điều lệ ban đầu gần 619,7 tỷ đồng . Trong đó, bà Trương Nguyễn Thiên Kim (vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT Vietcap) góp 99,984% vốn. Hai cổ đông còn lại là bà Phạm Ngọc Lê và bà Nguyễn Thị Tường Nga, mỗi người sở hữu 0,008%.

Đến tháng 3/2025, Hadasa Holdings tăng vốn điều lệ thêm 200 triệu đồng lên gần 619,9 tỷ đồng .

Theo giới thiệu, Hadasa Holdings đóng vai trò định hướng chiến lược, quản trị tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng cho một số thương hiệu F&B, trong đó đáng chú ý có D1 Concepts, Katinat, Phê La và Si Mer.

Trong hệ sinh thái này, D1 Concepts được thành lập năm 2014, hiện vận hành 4 thương hiệu nhà hàng gồm San Fu Lou (ẩm thực Quảng Đông), Dì Mai (ẩm thực Việt Nam), Sorae (ẩm thực Nhật Bản) và Sens Dine & Wine (ẩm thực Âu).

Trong khi đó, Katinat Coffee & Tea House ra mắt từ đầu năm 2016 và hiện có hơn 120 cửa hàng trên toàn quốc. Còn Phê La chính thức hoạt động từ ngày 8/3/2021 và đã phát triển hơn 66 cửa hàng.

Đáng chú ý, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không chỉ là cổ đông chi phối tại Hadasa Holdings mà còn trực tiếp sở hữu 51% vốn điều lệ của Phê La và 84,21% vốn điều lệ của Katinat.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim (áo dài xanh) là sếp lớn tại nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Nhà hàng Dì Mai.

Bà Kim sinh năm 1976 tại Đà Lạt, có bằng thạc sĩ Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng của Đại học Kinh tế TP.HCM. Bà bắt đầu sự nghiệp qua nhiều vị trí như kiểm soát chất lượng, nghiên cứu thị trường và kế toán trước khi chuyển sang lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

Năm 2007, bà Kim đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ). Sau đó, bà từng giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp như Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, CTCP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn, CTCP In số 2 và CTCP Cấp nước Gia Định.

Trong lĩnh vực chứng khoán, bà Kim hiện là Thành viên HĐQT Vietcap và cũng từng là một trong những cổ đông lớn của nhà môi giới chứng khoán này.. Tuy nhiên, hồi tháng 5, bà đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 1,47% vốn điều lệ công ty.

Hiện bà Kim vẫn tham gia quản trị tại nhiều doanh nghiệp. Bà là Thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP), Thành viên HĐQT độc lập CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (HoSE: BTT) và Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS).

Song song với hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bà Kim đang giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp F&B. Bà là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP D1 Concepts, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Café Katinat và Chủ tịch HĐQT CTCP Phê La.