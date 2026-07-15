Chuỗi cà phê Every Half được rót thêm 8 triệu USD

Nguồn vốn mới dự kiến được sử dụng để mở rộng mạng lưới cửa hàng, phát triển kênh bán hàng mới, cũng như đầu tư vào nghiên cứu các công nghệ sản xuất, nâng diện tích vùng trồng.

Every Half vừa hoàn tất thành công vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD. Ảnh: Every Half.

Ngày 15/7, Every Half Coffee Roasters công bố đã hoàn tất thành công vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD . Toàn bộ vòng gọi vốn được đầu tư bởi hai nhà đầu tư hiện hữu là Openspace Capital và DSG Consumer Partners. Đây là lần thứ 3 hai quỹ quyết định rót vốn vào công ty, sau các vòng Seed và Pre-Series A.

Trong đó, Openspace Capital là công ty quản lý tài sản đa chiến lược, có kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn sâu tại khu vực Đông Nam Á. Với danh mục đầu tư phong phú được xây dựng trong hơn một thập kỷ đầu tư tại Đông Nam Á, Openspace Capital đã thực hiện nhiều khoản đầu tư tiêu biểu trong lĩnh vực tiêu dùng như GoTo, Pickup Coffee, Jiwa Group và Love, Bonito.

Về DSG Consumer Partners, đây là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Ấn Độ và Đông Nam Á, tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực tiêu dùng. Trong hơn thập kỷ qua, DSGCP đã rót vốn vào trên 100 thương hiệu, với các khoản đầu tư tiêu biểu gồm Sula Vineyards, Veeba, PickUp, Blood, Moom...

Trước đó vào tháng 8/2024, Every Half đã nhận vốn vòng đầu tư do Openspace Ventures dẫn dắt, với sự tham gia của DSG Consumer Partners. Tuy nhiên, giá trị thương vụ không được tiết lộ theo thỏa thuận đôi bên. Cho đến tháng 5/2025, công ty tiếp tục công bố đã huy động được 3 triệu USD trong vòng Pre-Series A từ hai quỹ đầu tư trên.

Với nguồn vốn mới, Every Half sẽ đầu tư đồng thời vào cả phía cung và phía cầu của hoạt động kinh doanh. Chuỗi có kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các thành phố lớn của Việt Nam, đồng thời phát triển các kênh bán hàng mới thông qua thương mại điện tử (TMĐT), hệ thống bán lẻ hiện đại và phân phối các sản phẩm cà phê đóng gói ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu sơ chế cà phê, công nghệ lên men, năng lực rang và công suất sản xuất nhằm nâng cao chất lượng cũng như sự ổn định của sản phẩm.

Không chỉ dừng ở việc đầu tư vào khía cạnh cung - cầu, Every Half dự kiến mở rộng các mối quan hệ hợp tác dài hạn với nông hộ và hợp tác xã địa phương, nâng diện tích vùng trồng cà phê được công ty trực tiếp hợp tác từ khoảng 8 ha vào năm 2025 lên 18 ha vào năm 2026, với mục tiêu dài hạn đạt 50 ha.

Được thành lập vào năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc và Võ Duy Phú, Every Half đã trở thành một trong những công ty cà phê đặc sản hàng đầu Việt Nam và là một trong những thương hiệu cà phê đặc sản có quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Công ty hiện vận hành 36 cửa hàng cà phê đặc sản trên khắp Việt Nam, so với 14 cửa hàng một năm trước, tương đương mức tăng trưởng 157% về quy mô mạng lưới bán lẻ. Việc mở rộng này dự kiến giúp doanh thu của công ty tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh mảng bán lẻ, gần đây Every Half cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng đóng gói (CPG).